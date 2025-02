Palantir und Spotify heben ab. PayPal und Merck unter Druck.

Das Donald Trump die gegen Mexiko and Kanada angedrohten Zölle um 30 Tage vertagt, sorgt an der Wall Street für ein leichtes Aufatmen. Deshalb nur leicht, weil seine Amtszeit erst begonnen hat, und das rapide hin und her droht das Vertrauen der Unternehmen zu untergraben. Außerdem wird es zu dem Thema weiterhin viele Schlagzeilen geben, mit der EU als nächstes im Fokus. Der 10%-Zusatzzoll auf chinesische Importe scheint in Kraft getreten zu sein. China wird ab dem 10. Februar im Gegenzug ebenfalls bestimmte Waren aus den USA mit Zöllen belegen. Bis dahin wurde ausreichend Zeit gegeben, um auch hier einen „Deal“ zu machen. Ansonsten stehen die überwiegend soliden Ergebnisse im Fokus, mit den Aktien von Palantir, Spotify, Pfizer und Ferrari freundlich. Nach den Zahlen geht es hingegen bei PayPal, Pepsi, Merck, Estee Lauder und Clorox bergab. Nach dem Closing melden AMD, Google und Chipotle Quartalszahlen.



