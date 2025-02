Uber liefert über Erwartungen ab, fährt aber mit mieser Prognose gegen die Wand!

Im vierten Quartal 2024 erzielte Uber einen Umsatz von 11,96 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten lediglich 11,77 Milliarden US-Dollar erwartet.

Der Nettogewinn stieg auf 6,9 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es mit 1,4 Milliarden US-Dollar. Der deutliche Anstieg resultierte aus einem einmaligen Steuervorteil von 6,4 Milliarden US-Dollar sowie einem Vorsteuergewinn von 556 Millionen US-Dollar aus der Neubewertung von Kapitalbeteiligungen.

Das Unternehmen verzeichnete im Berichtszeitraum Bruttobuchungen von 44,2 Milliarden US-Dollar, womit es die Prognosen von 43,49 Milliarden US-Dollar übertraf. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,84 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 44 Prozent im Jahresvergleich entspricht und den Erwartungen der Analysten entsprach.

Verhaltene Prognose für das erste Quartal belastet die Aktie

Uber rechnet für das erste Quartal 2025 mit Bruttobuchungen zwischen 42 und 43,5 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose liegt unter der Analystenschätzung von 43,51 Milliarden US-Dollar.

Beim bereinigten EBITDA erwartet Uber eine Spanne von 1,79 bis 1,89 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 1,85 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Die leicht schwächeren Erwartungen sorgten für eine negative Marktreaktion.

CEO Dara Khosrowshahi betonte in der Gewinnmitteilung dennoch die Fortschritte des Unternehmens. "Unsere Leistung wurde durch schnelle Innovation und Umsetzung in mehreren Prioritätsbereichen vorangetrieben, darunter die enorme Chance, die autonome Fahrzeuge bieten", sagte Khosrowshahi.

Wir starten mit klarem Schwung in das Jahr 2025 und werden unsere langfristige Strategie konsequent verfolgen.

Partnerschaft mit Waymo für Robotaxi-Dienste

Uber gab zudem bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Waymo, der Alphabet-Tochter für autonome Fahrzeuge, an der Einführung von Robotaxi-Fahrten in Austin, Texas arbeitet. Ab sofort können Kunden in der Stadt die Uber-App nutzen, um sich auf eine Interessentenliste setzen zu lassen. Die offizielle Einführung ist für die kommenden Monate geplant.

Bereits im September 2024 hatten Uber und Waymo die Zusammenarbeit für autonome Fahrten angekündigt.

Wachstum in den Kerngeschäften

Uber verzeichnete im vierten Quartal 3,1 Milliarden Fahrten, was einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der monatlich aktiven Plattformnutzer stieg um 14 Prozent auf 171 Millionen.

Das Mobilitätssegment, das Fahrdienste umfasst, erwirtschaftete Bruttobuchungen von 22,8 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz des Segments stieg um 25 Prozent auf 6,91 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 6,77 Milliarden US-Dollar.

Das Liefergeschäft, zu dem Uber Eats gehört, erzielte Bruttobuchungen von 20,1 Milliarden US-Dollar, ebenfalls 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz wuchs um 21 Prozent auf 3,77 Milliarden US-Dollar, womit Uber die Markterwartungen von 3,66 Milliarden US-Dollar übertraf.

Das Frachtgeschäft stagnierte mit einem Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau. Analysten hatten mit 1,31 Milliarden US-Dollar gerechnet. Khosrowshahi betonte erneut, dass dieser Bereich für Uber eine Herausforderung bleibt. "Die Verbraucher geben nach der Pandemie mehr Geld für Dienstleistungen aus als für den Versand von Waren", erklärte er.

Fazit

Uber konnte die Erwartungen übertreffen, präsentierte jedoch eine zurückhaltende Prognose für das laufende Quartal. Während die Kernsegmente Mobilität und Lieferung weiterhin stark wachsen, bleibt das Frachtgeschäft eine Belastung.

Die Partnerschaft mit Waymo und der Ausbau autonomer Fahrzeuge könnten langfristig ein Wachstumstreiber sein. Kurzfristig bleibt jedoch unklar, ob Uber die hochgesteckten Erwartungen der Investoren erfüllen kann.

[ignoreKi]Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion[/ignoreKi]