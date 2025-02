SUNCATCHER sichert sich über Qualitas Energy Brückenfinanzierung für zwei PV-Projekte mit 111 MWp in Deutschland und Polen

EQS-Media / 06.02.2025 / 11:45 CET/CEST



SUNCATCHER hat erfolgreich eine Bauzwischenfinanzierung für zwei PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 111 MW in Deutschland und Polen gesichert. Das Finanzierungspaket wurde von Qualitas Energy zur Verfügung gestellt und stellt deren Debuttransaktion auf der Kreditseite auf „Merchant“ Finanzierung dar. Capcora begleitete die Transaktion als Financial Advisor.



Das Portfolio umfasst ein 83 MWp Freiflächen-Solarprojekt in Deutschland sowe ein 28 MWp Projekt in Polen. Beide Projekte, die sich bereits im Bau befinden, heben sich dadurch hervor, dass sie ohne langfristige Abnahmeverträge betrieben werden sollen. Finanzierungen zu solchen Rahmenbedingungen sind nach wie vor die Ausnahme, insbesondere in Deutschland und Polen, was die innovative Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion unterstreicht.



Der Initiator der Projekte, SUNCATCHER, ist ein führendes Unternehmen für Erneuerbare Energien, das ausschließlich in Deutschland und Polen tätig ist und sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von PV-Solaranlagen und Batteriespeicherprojekten (BESS) spezialisiert hat. Die Finanzierung steht im Einklang mit dem strategischen Ziel des Unternehmens, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien in diesen beiden Schlüsselmärkten zu beschleunigen.



Qualitas Energy ist eine führende Investment- und Managementplattform, die sich auf Investitionen in Erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur konzentriert. Mit seiner ersten 500-Millionen-Euro-Kreditstrategie, die auf die Bereitstellung von Projektfinanzierungen für eine Vielzahl von Plattformen und Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien abzielt, will das Unternehmen die Finanzierungslücke schließen, die durch die rasante Entwicklung des Sektors entstanden ist und die Möglichkeiten traditioneller Kreditgeber übersteigt.



„Die Sicherung dieser Zwischenfinanzierung stellt einen entscheidenden Schritt für unsere Arbeit in beiden Ländern dar. Beide Projekte sind auf dem besten Weg, sich unter den größten unsubventionierten Solarprojekten in der aktiven Vermarktung aufzureihen. Wir sind dankbar für die institutionelle Unterstützung durch diese innovative Finanzierungsstruktur, die speziell für unsere Projekte entwickelt wurde.“, kommentierte Jurek Meemken, Geschäftsführer von SUNCATCHER.



„Wir freuen uns sehr, SUNCATCHER mit unserer ersten Senior-Finanzierung zu unterstützen und einen entscheidenden Beitrag zur Schließung der Finanzierungslücke im Bereich erneuerbarer Energien zu leisten. Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für den Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur in Europa – insbesondere für vollständig merchant-basierte Projekte, die eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen.“, sagten Severin Hiller und José María Arzac, Partner und Co-Heads of Credit bei Qualitas Energy.



„Diese Finanzierung spiegelt das wachsende Vertrauen in die erneuerbare Energieinfrastruktur in Europa wider – selbst für Projekte, die vollständig merchant-basiert betrieben werden. Durch die maßgeschneiderte Bridge-to-Sale-Finanzierung ermöglichen wir SUNCATCHER, mit dem Bau fortzufahren und gleichzeitig maximale Flexibilität für zukünftige Vermarktungsstrategien zu bewahren.“, sagte Bernhard Hofmann, Direktor bei Capcora.



Hogan Lovells fungierte als Rechtsberater des Kreditgebers, während SUNCATCHER von Graf von Westphalen als Rechtsberater und Capcora als Financial Advisor unterstützt wurde.



Über SUNCATCHER

Die 2018 gegründete SUNCATCHER Gruppe entwickelt, installiert und betreibt Solaranlagen auf Dächern und Freiflächen in Deutschland und Polen. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz kann die Gruppe ein breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten, das von der Projektentwicklung bis zum Betrieb von Solaranlagen reicht.

Über Qualitas Energy

Qualitas Energy ist eine führende Investment- und Managementplattform, die sich auf erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen konzentriert. Seit 2006 hat das Team von Qualitas Energy weltweit Investitionen von mehr als 12 Milliarden Euro in erneuerbare Energien verwaltet. Diese Investitionen wurden über fünf Vehikel getätigt: Fotowatio / FRV, Vela Energy, Qualitas Energy III, Qualitas Energy IV und Qualitas Energy V. Das bestehende Portfolio von Qualitas Energy umfasst derzeit 11 GW an in Betrieb befindlichen und in der Entwicklung befindlichen Energieanlagen in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Chile und den Vereinigten Staaten. Dazu gehören PV-Anlagen mit einer Leistung von 7 GWp, Windenergieanlagen mit 4 GW, CSP-Anlagen (Concentrated Solar Power) mit 242 MW, Wasserkraftanlagen mit 60 MW, Batteriespeicheranlagen mit 6 MW und Biomethananlagen mit 1,8 TWh. Seit 2020 hat Qualitas Energy genügend Energie produziert, um 1,54 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen, und seit 2021 erfolgreich Emissionen von 1,32 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent vermieden. Das Team von Qualitas Energy besteht aus mehr als 540 Mitarbeitern in fünfzehn Büros in Madrid, Berlin, London, Mailand, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln, Stuttgart, Warschau, Breslau, Santiago, Durham, Bristol und Edinburgh.

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

