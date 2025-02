C3.ai: KI-Aktie gefangen im Abwärtstrend

Die KI-Aktie befindet sich seit Dezember in einem Abwärtstrend und hat bisher rund 32 Prozent an Wert verloren. Charttechnisch muss ein wichtiger Widerstand fallen.

Intakter Abwärtstrend seit Dezember

Die Aktie von C3.ai Inc. (AI) befindet sich seit Dezember in einem intakten Abwärtstrend und hat dabei kontinuierlich tiefere Hochs und Tiefs gebildet. Zu Beginn der aktuellen Handelswoche konnte jedoch eine wichtige Unterstützung bei 30,24 USD, dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement, verteidigt werden. Gleichzeitig diente das untere Keltner-Band als zusätzlicher Halt, was eine kurzfristige Erholung einleitete.