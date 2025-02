Deutschland: Stabil nach Rekord

Der Dax könnte am Freitag nach dem jüngsten Rekord auch den Sprung über die nächste Tausendermarke bei 22.000 Punkten schaffen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag scheinen die Anleger aber zunächst abzuwarten.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ließ eine Stunde vor Handelsbeginn ein dünnes Plus von 0,07 Prozent auf 21.917 Punkte erwarten. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx wird nicht wirklich bewegt gesehen.

Mit einem Plus von 0,8 Prozent steuert der Dax auf eine starke Woche zu, was zu Wochenbeginn zunächst undenkbar schien. Den ersten Zollschock hatten die Anleger aber spätestens am Vortag verdaut, denn der Leitindex hatte seine Rekordrally wieder aufgenommen. Mit gut 21.921 Zählern hatte er sich der 22.000er-Marke bereits genähert.

"Der Dax hat im Moment Flügel", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit den Kursen steigen allerdings auch die Bewertungen", warnte er vor weiteren möglichen Rückschlägen. Einen solchen hatte der Leitindex am Montag.

USA: Uneinheitlich

An den US-Börsen hat es am Donnerstag keine einheitliche Richtung gegeben. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar wagten sich Anleger allgemein nicht allzu stark aus der Deckung. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones büßte letztlich 0,28 Prozent auf 44.747,63 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 stieg dagegen um 0,36 Prozent auf 6.083,57 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,54 Prozent auf 21.774,07 Zähler.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 44.873 +0,71 Prozent S&P 500 6.061 +0,39 Prozent Nasdaq 19.791 +0,51 Prozent

Asien: Gewinne in China, Verluste in Japan

Angetrieben von teils starken Techwerten haben die Börsen Chinas am Freitag zugelegt. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte zuletzt um 0,8 Prozent nach oben und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg um rund 1,3 Prozent. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor dem Handelsende um gut 0,5 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.787 -0,72 Prozent Hang Seng 20.891 +0,80 Prozent CSI 300 3.892 -0,40 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,34 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,38 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen6 4,45 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0375 -1,25 Prozent USD / JPY 151,78 +0,24 Prozent EUR / JPY0 157,47 -0,01 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,66 USD +0,79 USD WTI 70,90 USD +0,40 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 915 (875) EUR - 'EQUAL WEIGHT'-

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 66 (62,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

HSBC SENKT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 61 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 65 (60) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTH AUF 69,10 (65,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 210 (200) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 48 (50) USD - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX