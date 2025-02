AKTIEN IM FOKUS: Telekom wieder mit Hoch - Barron's lobt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die T-Aktien haben am Montag mit 33,24 Euro ganz knapp ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2001 erreicht. Die Papiere der Bonner und ihrer Tochter T-Mobile US waren am Freitag in einer Kolumne des US-Anlegermagazins Barron's gut weggekommen. T-Mobile US wurden mit ihrer Rekordrally vom Autoren Jack Hough in den Dunstkreis der Aktien der "Glorreichen 7" (Apple , Nvidia , Alphabet , Meta , Amazon , Tesla , Microsoft ) gestellt. Derweil lobte er die T-Aktien als günstigere Möglichkeit, von der Erfolgsstory zu profitieren.

Die Aktien der Deutschen Telekom liegen 2025 aktuell 15 Prozent im Plus und sind damit Nummer 7 im Dax . T-Mobile US liegen etwas schlechter im Rennen./ag/mis