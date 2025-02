ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt AMS-Osram auf 'Buy' - Ziel 10 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Mit dem Umsatz habe der Halbleiterhersteller seine Erwartung übertroffen, die Margen lägen leicht darunter, schrieb Analyst Janardan Menon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Barmittelentwicklung aus dem operativen Geschäft (Free Cash Flow) sei positiv, das sei überzeugend./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:16 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------