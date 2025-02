Unicredit steigert Gewinn stärker als erwartet

MAILAND (dpa-AFX) - Die um die Commerzbank buhlende italienische Großbank Unicredit hat im vergangenen Jahr vor allem dank gestiegener Provisionseinnahmen mehr verdient. Der Gewinn sei 2024 trotz Sonderkosten für den Konzernumbau im Vergleich zum Vorjahr um rund 8 Prozent auf etwas mehr als 9,3 Milliarden Euro gestiegen, teilte die HVB-Mutter am Dienstag in Mailand mit. Damit übertraf die im EuroStoxx 50 notierte Bank einmal mehr die Erwartungen der Experten.

Im laufenden Jahr peilt die Unicredit einen Gewinn auf dem Niveau von 2024 an und das, obwohl der Zinsüberschuss leicht sinken dürfte. Da die Bank hervorragend mit Kapital ausgestattet ist, will sie noch mehr Geld in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken. Von dem 2024er-Gewinn will die Unicredit neun Milliarden Euro für direkte Gewinnbeteiligungen und Aktienrückkäufe ausgeben. Für das Geschäftsjahr 2023 hatten sich die Ausgaben für Dividende und den Rückkauf eigener Anteile auf 8,6 Milliarden Euro belaufen.

Die Unicredit hatte sich in den vergangenen Monaten etwas mehr als ein Fünftel an der Commerzbank gesichert und will diese übernehmen. Die Italiener werden am Kapitalmarkt nach einem jahrelangen Höhenflug der Aktie mit rund 73 Milliarden Euro bewertet; die Commerzbank kommt auf circa 22 Milliarden Euro./zb/mis