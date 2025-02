EQS-News: HomeToGo schließt Vertrag zum Kauf von Interhome: Pro-forma werden die IFRS-Umsatzerlöse um ~55% erhöht, das bereinigte EBITDA verdreifacht und signifikant positiver Free Cash Flow erreicht

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Ankauf/Fusionen & Übernahmen

HomeToGo schließt Vertrag zum Kauf von Interhome: Pro-forma werden die IFRS-Umsatzerlöse um ~55% erhöht, das bereinigte EBITDA verdreifacht und signifikant positiver Free Cash Flow erreicht

HomeToGos Übernahme von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten zur Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, wäre die bisher bedeutendste Transaktion des Unternehmens.

Auf kombinierter Pro-forma-Basis würden sich die konsolidierten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für das Jahr 2024 auf über €330 Mio. und das bereinigte EBITDA für 2024 auf über €30 Mio. summieren.

HomeToGo zahlt einen Kaufpreis von CHF 150 Mio., zuzüglich aufgeschobener Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. Die Transaktion wird voraussichtlich durch eine Kombination aus einer Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage, einem erstrangig besicherten Darlehen sowie verfügbaren Netto-Barmitteln finanziert werden.

Mit Interhome als Teil der Gruppe ist HomeToGo gut aufgestellt, Europas führende Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen zu werden.

Luxemburg, 12. Februar 2025- HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft mit Migros, dem größten Schweizer Einzelhandelsunternehmen, eine verbindliche Einigung zur Übernahme von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, unterzeichnet hat. Der Kaufpreis beträgt CHF 150 Mio. (ca. €160 Mio.) mit zusätzlichen aufgeschobenen Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. (ca. €90 Mio.), die bis 2029 in Tranchen fällig und aus regulären Finanzierungstätigkeiten gezahlt werden. In derselben Transaktion hat die DERTOUR Group, ein renommiertes internationales Touristikunternehmen, eine verbindliche Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group unterzeichnet.

Das HomeToGo-Management erwartet, dass nach Vollzug dieser wegweisenden Transaktion die konsolidierten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für das Jahr 2024 auf kombinierter Pro-forma-Basis über €330 Mio. und das bereinigte EBITDA für 2024 über €30 Mio. betragen würden. Interhome wird Teil von HomeToGo_PRO werden, HomeToGo’s B2B-Geschäftsbereich für Software- und technologiegestützte Service-Lösungen. Infolgedessen würde HomeToGo_PRO, einschließlich Interhome, mehr als 55% der gesamten Pro-forma-IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für das GJ/24 beitragen. Das bereinigte EBITDA für das GJ/24 würde sich auf mehr als €30 Mio. ungefähr verdreifachen, die bereinigte EBITDA-Marge für das GJ/24 auf etwa 10% verdoppeln und zu einem erheblichen positiven Free Cash Flow führen. Mit Blick in die Zukunft strebt das Management durch die Integration von Interhome in HomeToGos zentrale Plattform und SaaS-Ökosystem kurz- bzw. mittelfristig ein bereinigtes EBITDA für die Gruppe im mittleren bzw. hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an.

Transaktionsdetails

HomeToGo zahlt einen Kaufpreis von CHF 150 Mio. zuzüglich aufgeschobener Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. Damit stellt diese Transaktion die bedeutendste in der Geschichte der Gesellschaft dar. Die Transaktion wird voraussichtlich durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten Platzierungsvolumen in Höhe von rund €85 Mio., (ii) einem erstrangig besicherten Darlehen in Höhe von €75 Mio., für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen Abschlussbedingungen und dem Abschluss der Kapitalerhöhung vorliegt, sowie (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln finanziert. Der Vollzug der Transaktion hängt von behördlichen Genehmigungen - sowohl für die Akquisition von Interhome durch die HomeToGo Group als auch die Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group - sowie von weiteren üblichen Abschlussbedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion mit anschließender Konsolidierung durch die HomeToGo SE wird für H1/25 erwartet.

Deal Rational

Diese Akquisition ist ein bedeutender Meilenstein für die HomeToGo Group, auf dem Weg, die führende europäische Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen zu werden. Mit dieser Transaktion würde HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich der Gruppe, zum größten Umsatztreiber werden und mehr als 55% zu den gesamten Pro-forma-IFRS-Umsatzerlösen der Gruppe für das GJ/24 beisteuern. Interhome und HomeToGo verfügen beide über einzigartige und gleichzeitig komplementäre Stärken, die kombiniert dazu beitragen werden, erhebliche Wachstums- und Profitabilitäts-Potenziale zu heben. Diese Maßnahmen umfassen beispielsweise die Vergrößerung der Kundenbasis an Vermietern und Vermieterinnen und die Steigerung der Marketingeffizienz. Zudem geht es um die Nutzung der neuesten technologischen Lösungen von HomeToGo, um steigende Umsätze sowohl für Ferienhaus-Eigentümer und -Eigentümerinnen als auch für das Unternehmen zu generieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Interhome, 1965 gegründet, würde ein starkes Portfolio von etwa 40.000 hochwertigen Ferienhäusern und -wohnungen in 20 Ländern einbringen, wovon die meisten exklusiv verwaltet und vermietet werden. Das Unternehmen verfügt über einen hohen Marken-Bekanntheitsgrad sowie über einen exzellenten Ruf und Vertrauen - sowohl bei Reisenden als auch bei Eigentümern und Eigentümerinnen. Mit Interhome als Teil des HomeToGo_PRO Geschäftsbereichs wird HomeToGo seine Software- und technologiegestützten Service-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausbauen und noch besser in der Lage sein die Bedürfnisse von Ferienhaus-Eigentümern und -Eigentümerinnen gezielt zu erfüllen.

Gleichzeitig kann Interhome durch den Anschluss an die HomeToGo Group deren branchenführende Software- und Technologielösungen nutzen, um sich zu einem vollständig technologiegestützten Unternehmen für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen zu entwickeln. Dieser Schritt würde Interhome dabei unterstützen, sich noch stärker auf die Entwicklung und Skalierung von Lösungen für seine Vermieter- und Vermieterinnen-Basis zu fokussieren, um dadurch zusätzliches Wachstum zu ermöglichen. Zum einen umfasst dies Teile der AI-gestützten Marktplatz-Technologie von HomeToGo, die perfekt auf den aktuellen Markt mit Reisenden, die eher zu personalisierten Erlebnissen tendieren, zugeschnitten sind. Zum anderen aber auch Technologielösungen, die optimal auf die Ferienhaus-Branche angepasst sind, wie beispielsweise HomeToGo Payments. Durch den Zugang zu diesen technologischen Lösungen würden Ferienhaus-Eigentümer und -Eigentümerinnen noch besser als bisher schon dabei unterstützt werden, ihre Auslastung zu optimieren und gleichzeitig das Gast-Erlebnis zu verbessern.

Schon vor dieser Transaktion verband HomeToGo und Interhome eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft, die vor über zehn Jahren mit der Gründung von HomeToGo begann. Interhome wird auch nach Abschluss dieser Transaktion als etabliertes Schweizer Traditionsunternehmen mit mehr als 60 Jahren Erfahrung unabhängig operieren und weiterhin erstklassigen Service anbieten. HomeToGo beabsichtigt, das bestehende Managementteam von Interhome nicht zu verändern. Ferner werden alle Interhome-Mitarbeitenden als Teil der Transaktion übernommen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Wir freuen uns sehr, Interhome in der HomeToGo Group willkommen zu heißen. Dieser Deal ist eine einmalige Gelegenheit, uns gemeinsam auf die nächste Wachstums- und Profitabilitätsstufe zu heben. Als Europas zweitgrößter Anbieter für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen ist Interhome bestens aufgestellt, unseren B2B-Geschäftsbereich HomeToGo_PRO strategisch zu erweitern. Als Folge würde dieser den größten Teil der IFRS-Umsatzerlöse unserer Gruppe ausmachen und sowohl unsere Gesamtprofitabilität als auch unseren Free Cash Flow deutlich steigern. Mit unserer bewährten Technologie planen wir, das Potenzial von Interhome voll auszuschöpfen und das bereits erfolgreiche Unternehmen gezielt weiterzuentwickeln, um die Umsätze für Eigentümer und Eigentümerinnen zu maximieren und das Kundenerlebnis nachhaltig zu verbessern. Gemeinsam planen wir uns als Europas führende Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen zu etablieren.”

Michel Gruber, Präsident des Hotelplan Group-Verwaltungsrats und Leiter des Departements Handel beim Migros-Genossenschafts-Bund: „Wir freuen uns, mit HomeToGo einen starken neuen Eigentümer für Interhome gefunden zu haben. Das Unternehmen verfügt über die besten Voraussetzungen, um Interhome weiterhin erfolgreich weiterzuentwickeln.”

Telefonkonferenz

HomeToGo wird zu der Akquisition eine Telefonkonferenz für seine Analyst*innen und Investor*innen am 13. Februar 2025 um 8:00 Uhr MEZ durchführen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-202502. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5430364&linkSecurityString=d024a8d9c.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Über Interhome

Das Portfolio von Interhome umfasst rund 40,000 Ferienhäuser und -wohnungen in über 20 Ländern. Die Ferienhausspezialistin bietet den vermietenden Eigentümerinnen und Eigentümern und Gästen ein umfassendes Rundum-Sorglos-Paket. Ermöglicht wird dies durch über 120 lokale Interhome-Servicebüros und ein europaweites Partnernetzwerk vor Ort. Von der internationalen Vermarktung und Distribution bis zu Service- und Instandhaltungsarbeiten an der Ferienimmobilie bietet die Ferienhausspezialistin massgeschneiderte Dienstleistungen und ermöglicht den Vermietenden eine optimale Auslastung und Rendite. Interhome ist Teil der Hotelplan-Gruppe mit Sitz in Glattbrugg (CH). www.interhome.com

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, wiederkehrende Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite Take Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

