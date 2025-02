XETRA-Dax steigt am Morgen auf neues Allzeithoch oberhalb von 22.100 Punkten

Dax-Widerstand: 22.120 22.500 Dax-Unterstützung 21.700 21.300

Dax-Rückblick:

Der für gestern avisierte Test der 22.000er Marke im Dax mutierte am Nachmittag zu einem weiteren Rallyschub, der Index kletterte im nachbörslichen Handel zeitweise bis auf 22.100 Punkte.

Diese Rally wurde heute Vormittag im XETRA-Dax bestätigt, dieser markierte kurz nach der Eröffnung ein neues Rekordhoch um 22.120 Punkte bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Im Vorfeld der am Nachmittag um 14:30 Uhr anstehenden US-Konsumentenpreise haben die Käufer im deutschen Leitindex weiterhin ganz klar Oberwasser. So lange der gestrige XETRA-Schlusskurs um 22.035/40 Punkte nicht per Stundenschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts.

Die Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag haben allerdings das Potenzial, für einen kurzfristigen Stimmungsumschwung am Markt zu sorgen, eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Somit ergibt sich hier weder auf der Short- noch auf der Longseite ein attraktives Chance-Risiko-Profil.