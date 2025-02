AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro nach Empfehlung stark - Hoch seit drei Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Flatexdegiro sind am Donnerstag nach einer Empfehlung von Morgan Stanley auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert. Mit 18,66 Euro kosteten die Papiere des Onlinebrokers rund 5 Prozent mehr als am Vortag. Die Privatkunden seien wieder erwacht und hätten Risikoappetit, schrieb Panos Ellinas in seiner Branchenanalyse. Sinkende Zinsen lockten in attraktivere Anlageklassen.

Flatexdegiro empfiehlt Ellinas als "Pure Play" im Trading-Bereich, wo man von der Nachfrage nach Aktien und Kryptowährungen profitiere. Er sieht bei dem Unternehmen das größte Potenzial für Ergebnissteigerungen mit im Schnitt plus 11 Prozent bis 2027.

Insgesamt neuer "Top Pick" ist die italienische Fineco , deren Aktien am Donnerstag allerdings recht unauffällig sind. Sie hatten zuletzt einen Rekord erreicht, während Flatex noch deutlich unter dem Höchststand bei rund 30 Euro aus dem Jahr 2021 liegen./ag/mis