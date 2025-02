Dax eröffnet deutlich höher - Überhitzung droht

Dax-Widerstand: 22.470 22.500 Dax-Unterstützung 21.700 21.300

Dax-Rückblick:

Der Dax fiel gestern nach den deutlich über den Erwartungen ausgefallenen US-Konsumentenpreise kurzzeitig unter die 22.000er-Marke zurück, bevor eine Erholung einsetzte. Diese Erholung mutierte dann in einen erneuten Rallyschub. Der Xetra-Dax kletterte im regulären Handel bis knapp an die 22.300er-Marke. Im nachbörslichen Handel am Abend ging es weitere 100 Punkte nach oben.

US-Präsident Donald Trump scheint es zu gelingen, Russland und die Ukraine wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Trump hat in dieser Woche sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj telefoniert.

An der Börse nährt das die Hoffnung, dass der Krieg bald endet. Der Dax startet am Morgen mit einer weiteren Aufwärts-Kurslücke in den Handel und markiert ein neues Allzeithoch oberhalb von 22.400 Punkten.

Dax-Ausblick:

Der Index notierte heute kurz nach der Eröffnung über 430 Punkte oberhalb des gestrigen Tagestiefs. Das ist meiner Meinung nach kurzfristig etwas zu viel des Guten. Die negative Stundenkerze nach der Eröffnung bei stark erhöhten Umsätzen deutet daraufhin, dass viele Marktteilnehmer diese Überhitzung für Gewinnmitnahmen nutzen.

Diese sollten sich in den kommenden Handelsstunden tendenziell weiter fortsetzen zurück in den 22.200er-Bereich - potenziell deutlich tiefer. Lediglich ein Stundenschlusskurs oberhalb von 22.400 Punkten reaktiviert den Rallymodus und macht ein Anlauf gen 22.500er-Marke wahrscheinlich.