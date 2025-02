Commerzbank will ihr Wachstum auch durch Zukäufe vorantreiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Commerzbank will neben dem Wachstum aus eigener Kraft ihre Geschäfte auch durch Zukäufe und Partnerschaften ergänzen.

Mit gezielten Akquisitionen wolle das Institut seine Schritte zur Beschleunigung des Wachstums flankieren, teilte das Frankfurter Geldhaus am Donnerstag mit, ohne Details zu nennen. Zudem strebe die Bank weitere strategische Partnerschaften insbesondere in der Produktentwicklung, bei den Vertriebswegen und bei IT-Dienstleistungen an. Im Kartengeschäft vereinbarte die Commerzbank eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem Kartenanbieter Visa. Commerzbank-Kunden sollen künftig bevorzugt Debit- und Kreditkarten des US-Konzerns erhalten.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat der Bank neue Mittelfristziele vorgegeben. Sie will das Institut mit Kostensenkungen und dem Abbau Tausender Stellen für den Abwehrkampf gegen UniCredit rüsten. Orlopp will Geschäftsprozesse straffen, die Bank schlanker und effizienter aufstellen und die Digitalisierung vorantreiben. Internationale Standorte und die polnische Tochter mBank sollen gestärkt werden. Damit will die Bank-Chefin die Aktionäre davon überzeugen, dass die Commerzbank langfristig im Wettbewerb als eigenständiges Institut bestehen kann.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)