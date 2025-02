AKTIE IM FOKUS/Doppelter Rekord: Meta steigt 20 Tage in Folge auf Höchststand

NEW YORK (dpa-AFX) - Meta-Papiere steuern am Freitag auf den 20. Gewinntag in Folge zu. Rund eineinhalb Stunden vor Handelsende legte der Kurs des Anbieters von sozialen Netzwerken und Kommunikationsplattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp um etwas mehr als ein Prozent zu. Nach Bloomberg-Daten ist dies die längste Serie mit Gewinntagen eines Nasdaq-100-Titels.

Seit dem 16. Januar legte der Kurs inzwischen um mehr als ein Fünftel zu. Der Börsenwert steuert damit auf die Marke von zwei Billionen Dollar zu. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei fast 1,9 Billionen Dollar und damit so hoch wie noch nie.

Mit dem Rekordlauf konnte der Facebook-Konzern in der Liste der weltweit wertvollsten Unternehmen die Lücke zur Google-Mutter Alphabet deutlich verringern. Deren Börsenwert gab in den vergangenen 20 Tagen um rund vier Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Dollar nach.

Spitzenreiter der sogenannten "Magnificent 7" ist derzeit Apple mit fast 3,7 Billionen Dollar, vor Nvidia (3,4), Microsoft (3) und Amazon (2,4).

Schlusslicht ist das Tesla-Papier. Der Börsenwert des Elektroautobauers sackte in den vergangenen 20 Tagen um fast 15 Prozent auf nur noch etwas mehr als 1,1 Billionen Dollar ab.

Mit dem Kurssprung der Meta-Aktie zog der Unternehmensgründer und Lenker Mark Zuckerberg auch in der Liste der vermögendsten Männer der Welt an Amazon-Chef Jeff Bezos vorbei. Zuckerbergs Vermögen wird von Bloomberg derzeit auf rund 257 Milliarden Dollar taxiert; Bezos kommt auf knapp 250 Milliarden Dollar.

Diese Rangliste führt Tesla-Chef Elon Musk, der derzeit vor allem als Berater des neuen US-Präsidenten Donald Trump die Schlagzeilen bestimmt, trotz der Verluste in den vergangenen Wochen mit fast 400 Milliarden Dollar an./zb/edh/he