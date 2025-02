Gerüchte: Gamestop erwägt Bitcoin zu kaufen

Der Videospielhändler Gamestop erwägt offenbar, in Kryptowährungen zu investieren. Das berichtete „CNBC“ am Donnerstagabend unter Berufung auf informierte Kreise. Der Konzern überprüfe derzeit Investments in alternative Wertanlagen, darunter auch Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Ob Gamestop wirklich in Bitcoin investiert, sei indes noch völlig offen. An der Börse stieg die Aktie im nachbörslichen Handel nach Bekanntwerden der Pläne um über 20 Prozent. Im deutschen Handel am Freitagfrüh legten die Aktien um rund sieben Prozent zu.

Mit Investments in Bitcoin würde Gamestop dem Vorbild von Strategy (ehemals Microstrategy) folgen. Strategy, einst Anbieter von Business-Software, konzentriert sein Geschäft mittlerweile nur auf den Erwerb von Bitcoin. An der Börse wird die Aktie darum als Proxy für die Kryptowährung gehandelt.

Gamestop experimentierte schon einmal mit Kryptowährungen

Gamestop-Chef Ryan Cohen veröffentlichte vergangenes Wochenende auf der Kurznachrichtenplattform X sogar ein Bild von ihm und Strategy-Vorstand Michael Saylor. Allerdings sei Saylor nicht in die Pläne Gamestops involviert, wie „CNBC“ weiter schreibt.

2022 versuchte sich Gamestop bereits mit Kryptowährungen. Damals bot der Konzern Wallets für diverse Krypto- und NFT-Tokens an, stellte diese Dienstleistung 2023 aber wieder ein, aufgrund „regulatorischer Unsicherheiten“.

Gamestop erregte Anfang 2021 als erste der sogenannten „Meme Stocks“ Aufmerksamkeit. Hedgefonds hatten die Aktie massiv leerverkauft, während Kleinanleger sich zusammenschlossen, um die Aktie zu kaufen, was letztlich in einem beeindruckenden „Short Squeeze“ endete.