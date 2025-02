Roku hebt ab | Wall Street verdaut Zollankündigungen

Die Zahlen von Roku sind dank hoher Werbeeinnahmen besser als erwartet ausgefallen.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich im abgelaufenen Quartal auf rund 77 Mio. US $ und war damit mehr als doppelt so hoch wie von der Wall Street erwartet.

Als Folge erhöhten die Analysten der Bank of America das Kursziel von 90 auf 120 US $, und loben das Wachstumspotential. Die Einschätzung angehoben haben auch die Experten von Wells Fargo, die Roku jetzt mit "Übergewichten" einstufen (Gleichgewichten) und ihr Kursziel auf 129 US $ anheben.

Auf Wochensicht sieht es im Augenblick trotz der Verunsicherungen beim Thema Zölle durch die US Administration, nach einer Gewinnwoche aus. Aber die Lage am Aktienmarkt bleibt fragil, das zeigen auch die leichten Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende.



