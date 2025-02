Asa Gudmundsdottir Wright Award verliehen, Pläne für neue isländische Academy of Science & Innovation angekündigt

Anerkennung von Beiträgen zu Wissenschaft und Innovation

Die isländische Präsidentin Halla Tomasdottir überreichte den Asa-Gudmundsdottir-Wright-Preis bei einer Zeremonie in der Residenz der Präsidentin. Die diesjährigen Empfänger sind G. Fertram Sigurjonsson, Gründer und CEO von Kerecis, und Jon Atli Benediktsson, Rektor der Universität Island. Mit dem Preis werden Personen geehrt, die einen bedeutenden Beitrag zu Wissenschaft und Innovation in Island geleistet haben.

Während der Zeremonie wurden auch Pläne für die Gründung der Isländischen Academy of Science & Innovation bekannt gegeben, in die die Preisträger als Mitglieder aufgenommen werden. Die Akademie wird eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Unternehmern, Vertretern der Industrie und der Wissenschaft bieten. Sie wird die Tradition des Asa-Fonds durch die jährliche Vergabe von Auszeichnungen aufrechterhalten und zielt darauf ab, den Dialog zu fördern, Leistungen in Wissenschaft und Technologie anzuerkennen und zu politischen Diskussionen in diesen Bereichen beizutragen.

Die Akademie ist ähnlichen Einrichtungen in den nordischen Ländern, Großbritannien und den USA nachempfunden und wird ehemalige und zukünftige Asa-Preisträger als Mitglieder aufnehmen. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der Verbindungen zwischen Wissenschaft und Industrie, der Unterstützung von Forschung und Innovation und der Förderung von Richtlinien, die die wissenschaftliche und technologische Entwicklung vorantreiben.

Als einer der produktivsten Erfinder Islands wurde G. Fertram Sigurjonsson für seine Arbeit in der Medizintechnik und Biotechnologie ausgezeichnet, unter anderem für seine Rolle bei der Entwicklung der Technologie zur Wundheilung und Geweberegeneration mit intakter Fischhaut bei Kerecis.

Jon Atli Benediktsson wurde für seine Beiträge zur Hochschulbildung und Forschung sowie zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie geehrt. Er wurde sieben Jahre in Folge auf der Clarivate-Liste der einflussreichsten Forscher der Welt geführt.

Der Asa Gudmundsdottir Wright Fund wurde 1968 im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jubiläum der Icelandic Science Society gegründet. Seit seiner Gründung hat der Fonds 56 Personen für bedeutende wissenschaftliche Leistungen in Island oder im Namen Islands mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. Während er weiterhin herausragende Leistungen in der Wissenschaft anerkennt, würdigt er nun auch Erfolge im Bereich Innovation.

Der Fonds wird von Sponsoren wie HS Orka, Orkuveita Reykjavíkur und Oculis unterstützt, deren Beiträge vom Vorstand sehr geschätzt werden.

