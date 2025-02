EQS-News: Northern Data Group stellt John Hoffmann als neuen COO vor

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Northern Data Group stellt John Hoffmann als neuen COO vor



Northern Data Group stellt John Hoffmann als neuen COO vor Frankfurt/Main – 17. Februar 2025 – Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „die Gruppe“) ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute die Ernennung von John Hoffman als neuen Group Chief Operating Officer bekannt. Hoffman bekleidet damit eine wichtige Rolle im Führungsgremium der Gruppe und wird als COO mit dem bestehenden Führungsteam eng zusammenarbeiten, um die ehrgeizigen globalen Wachstumspläne der Northern Data Group in den Geschäftsbereichen Ardent Data Center und Taiga Cloud voranzutreiben. Hoffman wird sowohl die Initiativen der Gruppe zur Stärkung der Aktivitäten an den globalen Kapitalmärkten als auch strategische M&A-Themen verantworten. Die Vertiefung der Beziehungen zu führenden institutionellen Anlegern und die Förderung und Erschließung von Partnerschaften liegen ebenfalls in seiner Zuständigkeit.

John Hoffmann bringt fast 20 Jahre Erfahrung als Investmentbanker und Kapitalmarktberater mit. Zuletzt war er Managing Director im Bereich Equity Capital Markets bei RBC Capital Markets und davor bei Credit Suisse. Im Laufe seiner Karriere im Investmentbanking hat John Hoffman die Vorstände und Managementteams bei mehr als 200 Börsengängen mit einem Gesamterlös von mehr als 50 Milliarden US-Dollar beraten. Zudem hat er Fusionen, Abspaltungen und andere strategische Projekte innovativer Unternehmen begleitet – so auch internationale Zweit- und Cross-Listings. John Hoffman ist Absolvent der University of Richmond und Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, erklärte dazu:„Mit großer Freude begrüßen wir John Hoffman als unseren neuen Chief Operating Officer. Dank seiner fundierten Kenntnisse in Unternehmensstrategie, Finanzmärkten und organisatorischer Best Practices ist er die perfekte Wahl, um unser operatives Geschäft zu übernehmen und unser Geschäft sowie unsere Präsenz auf den Kapitalmärkten weiter auszubauen.“



John Hoffman fügte hinzu: „Da KI unser Leben und unsere Arbeit grundlegend verändert, kann ich mir keinen aufregenderen Zeitpunkt vorstellen, um mich dem Team von Northern Data anzuschließen. Die ehrgeizigen Zukunftspläne der Gruppe, ihre breiten Netzwerke und Kundenbeziehungen sowie die starke Positionierung auf dem Markt, haben mich überzeugt. Ich sehe insbesondere eine Chance darin, unsere Aktivitäten und unsere Präsenz in den USA substantiell auszubauen.“



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, der flüssigkeitsgekühlte, GPU-basierte Technologie mit hoher Leistungsdichte einsetzt, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir begeistert von dem Potenzial des HPC, nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

