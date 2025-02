Trading-Chance Danone: Massive Widerstände voraus

Werbung

Eine sich eher gemütlich bewegende Aktie rückt in diesen Tagen in unser Blickfeld. Deutlich gestiegene Einkaufspreise diverser für die Nahrungsmittelproduktion nötigen Rohstoffe und eine massive charttechnische Widerstandszone voraus eröffnen bei den Papieren des französischen Lebensmittelkonzerns Danone eine kurz- bis mittelfristige Trading-Chance auf der Short-Seite.

Danone ist eines jener Unternehmen, von dem wahrscheinlich jeder von uns regelmäßig Produkte kauft und konsumiert. Die Produktpalette beinhaltet unter anderem Milch- und Wasserprodukte, wie zum Beispiel Actimel, Activia, Evian oder Volvic. Wer ein Kleinkind hat, wird durch Milupa möglicherweise ein Danone-Produkt nutzen. Zudem zählen medizinische Nahrungsmittel von Nutrison oder Fortimel zum Danone-Stamm. Das Unternehmen hat in über 130 Ländern mehr als 900 Millionen Kunden, das es mit seinen Produkten versorgt. Keine kleine Nummer also! Einerseits sind solche Unternehmen regelrechte Schlachtschiffe im Ozean der Aktien, und bekommen nicht so leicht Schlagseite. Andererseits lassen sich dort so gut wie nie derart spektakuläre Kursentwicklungen ausnutzen, wie bei Tech-Titeln.

Solide Zahlen für Anleger

Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von knapp 43,2 Milliarden ergibt sich für Danone ein KGV von 17,98. Der Gewinn pro Aktie beläuft sich heute auf 3,55 Euro und die Dividendenrendite liegt bei 3,35%. Das sind soweit solide Zahlen! Für Lebensmittelkonzerne wachsen die Bäume in diesen Zeiten dennoch nicht in den Himmel, da sich angesichts von Inflationsproblemen in vielen Wirtschaftsräumen die Konsumenten etwas mehr zurückhalten. Die Margen leiden entweder unter den höheren Einkaufs- bzw. Produktionskosten oder man gibt die Teuerung an den Kunden weiter. Das führt über kurz oder lang aber mitunter zu einer Kauf-Zurückhaltung, was Unternehmen wie Danone auch wieder belasten würde. Auch können neue Auflagen, wie sie in der EU nur allzu üblich sind, ein Unternehmen ausbremsen und den Aktienkurs belasten. Ein Beispiel dafür ist der Danone-Konkurrent Nestlé. Zwar ist die Produktpalette etwas anders gelagert, doch es gibt bei den Getränken, und speziell bei Wasser Überschneidungen. So hat Nestlé beispielsweise Perrier im Sortiment. Der Aktienkurs von Nestlé leidet seit Jahren. Genau genommen befindet er sich seit 2022 konstant auf Talfahrt. Unilever, ebenfalls in der Nahrungsmittelbranche, erfuhr ganz frisch einen herben Dämpfer, als der Kurs um 8% abstürzte. Der Branche fehlt durch gestiegene Produktionskosten und mehr Auflagen, sowie die allgemeine Teuerung das Momentum, um nach oben durchzustarten. Insofern erscheint es sehr wahrscheinlich, dass der Aktienkurs von Danone an dem Widerstands-Cluster, welches nun unmittelbar voraus ist, zunächst abprallt.

Massive Widerstände voraus!

Aus technischer Sicht wird die Luft bei Danone nun zunehmend dünner. Zwar befindet sich der Aktienkurs zweifelsfrei noch immer in einem intakten Aufwärtstrend seit 2022, doch lassen sich ab der Marke von 67 Euro zahlreiche Widerstände ausmachen, die den Aufwärtsdrang der Aktie ausbremsen können. Bei besagten 67 Euro verläuft die erste horizontale Widerstandslinie, gefolgt von der oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei ca. 69,50 Euro. Danach haben wir weitere Widerstände bei 70,42 und 71,94 Euro.

Ein besonderes Augenmerk richtet sich für uns auch auf die Marke von 73 Euro. Dort startete die 2020er Crash-Monatskerze. Die Eröffnungskurse von abwärts gerichteten XXL-Kerzen stellen erfahrungsgemäß beliebte Anlauflevel, zugleich aber auch Widerstände dar, die sich für einen neuerlichen Short-Einstieg bei einer fortgeschrittenen Erholung bestens eignen. Insofern sind wir aktuell am Beginn einer zirka 5 Euro breiten Widerstands-Zone, die aus unserer Sicht für einen gestaffelten Short-Aufbau sinnvoll erscheint. Abwärtsziele ergeben sich dann bei 62 und 59 Euro.

Quelle: www.tradingview.com

Spekulativ Short mit erster Tranche

Das Zusammenspiel aus der fundamentalen Lage für Danone mit der charttechnischen Konstellation der Aktie ergeben für uns derzeit eine attraktive Short-Chance. Da die Aktie sich am Beginn einer Widerstandszone befindet halten wir es durchaus für smart, in zwei bis drei Tranchen eine Short-Position aufzubauen. Dabei kann die erste Tranche am aktuell erreichten Widerstand eingegangen werden. Weitere Tranchen bieten sich bei 70 und 73 Euro an. Wir haben für diese Trading-Gelegenheit einen relativ konservativen Schein ausgewählt.

Open End Turbo Long auf Continental

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Turbo Bear Optionsschein auf Danone für Sie ausgesucht. Das Produkt des Emittenten UniCredit hat eine Basis, sowie den Knockout gleichauf bei 79,686 Euro. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 68 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 5,71. Als Absicherung gegen einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bietet sich ein Stop-Loss bei 76,5 Euro an. Das entspricht im Produkt einem Stop-Kurs von etwa 0,30 Euro. Die WKN lautet HD8HVL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 69,50, 72 und 73 Euro

Unterstützungen: 59 und 62 Euro

Open End Turbo Bear Optionsschein auf Danone

Basiswert Danone WKN HD8HVL ISIN DE000HD8HVL8 Basispreis 79,686 Euro K.O.-Schwelle 79,686 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 5,71 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.