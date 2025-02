IRW-News: GoldHaven Resources Corp.: GoldHaven hebt Goldpotential auf Goldprojekt Copeçal in Brasilien hervor

IRW-PRESS: GoldHaven Resources Corp.: GoldHaven hebt Goldpotential auf Goldprojekt Copeçal in Brasilien hervor

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2025 / IRW-Press / GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) freut sich, das bedeutende Goldpotential seines zu 100 %-unternehmenseigenen Goldprojekts Copeçal bekannt zu geben, welches in der hoch aussichtsreichen Goldprovinz Juruena in Brasilien liegt. Die Region blickt auf eine lange Geschichte der Goldproduktion zurück und ist weiterhin ein Schwerpunkt für die Exploration und Erschließung.

Wir sind unglaublich begeistert, unser Goldprojekt Copeçal in solch einem grundlegenden Moment in der Goldbranche voranzutreiben, meinte Bonn Smith, CEO von GoldHaven. Dank der systematischen Exploration durch AngloGold Ashanti von 2010 bis 2016, bei der mehrere Zonen mit anomaler Goldmineralisierung identifiziert wurden, ist der Weg bereitet für eine unserer Meinung nach spannende Diamantkernbohrkampagne. Das Goldprojekt Copeçal stellt nicht nur eine großartige Gelegenheit für GoldHaven, sondern auch für den breiteren Goldmarkt dar, da wir einen Beitrag zu einer immer wertvollen Ressource leisten wollen, die sich seit jeher als ultimativer sicherer Hafen bewährt hat.

Goldpotential in einer produktiven brasilianischen Bergbauregion

Das Goldprojekt Copeçal ist strategisch in der Goldprovinz Alta Floresta gelegen, einer historisch produktiven Region, die seit den späten 1970er Jahren wesentliche Goldentdeckungen hervorgebracht hat. Die Konzessionen von GoldHaven erstrecken sich über insgesamt 3.681 Hektar in einem geologisch günstigen Umfeld innerhalb der Goldprovinz Juruena in Brasilien.

Die Goldprovinz Juruena, auch bekannt als Juruena Magmatic Arc, ist ein gebirgsbildender Gürtel, der hoch aussichtsreich für mesothermale Scherungs- und Intrusions-verbundene Goldvorkommen ist, wie etwa die Lagerstätte Tocantinzinho von G-Mining. Ferner beherbergt die Region vor Kurzem identifizierte porphyrartige Lagerstätten (z. B. Serabi, Jaca) sowie epithermalartige Lagerstätten (z. B. X1, Aura). Das Vorkommen mehrerer Lagerstättenarten - zusammen mit der Bestätigung großflächiger Goldvorkommen in der brasilianischen Provinz Juruena - unterstreicht das bedeutende Potenzial des Goldprojekts Copeçal.

Kürzlich erfolgte Explorationsprogramme, einschließlich geochemischer Bodenprobenahmen, drohnenmontierter Magnetometrie-Untersuchungen und historischer Bohrdaten, deuten das Vorliegen mehrerer goldhaltiger Strukturen an. Beachtenswert ist, dass AngloGold Ashanti zuvor von 2010 bis 2016 eine systematische Exploration auf dem Konzessionsgebiet geleitet hat, darunter Schnecken- und Kernluftbohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Gesteins-Geochemie, wobei mehrere Zonen mit anomaler Goldmineralisierung identifiziert wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78532/GoldHaven_180225_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Regionale Geologie und Nähe des Goldprojekts Copeçal zu bekannten Lagerstätten und mineralisierten Vorkommen

Historische Arbeiten durch AngloGold Ashanti

Das Goldprojekt Copeçal profitiert von umfangreichen historischen Arbeiten, da die Exploration von AngloGold Ashanti Gold- und Arsen-Anomalien bestätigt, die ein Anzeichen für ein bedeutendes Mineralisierungspotential sind. Bodenprobenahme-Raster und nachverfolgende Schneckenbohrungen in Schlüsselgebieten offenbarten beständige Goldwerte über breite Zonen hinweg, was das Vorliegen eines beträchtlichen mineralisierten Systems weitergehend unterstützt.

Zu den wesentlichen historischen Arbeiten gehören:

- Flusssedimentprobenahmen: Die frühe Exploration durch AngloGold Ashanti hat in regionalen Flusssedimentuntersuchungen Goldanomalien bestimmt, was die Grundlage für die anfängliche Zielbestimmung lieferte.

- Raster-basierte geochemische Bodenuntersuchungen: Auf dem Konzessionsgebiet wurden detaillierte geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei ein systematisches Rasterschema von 400 m x 40 m angewendet wurde. Dies führte zu der Entdeckung mehrerer goldhaltiger Zonen.

- Schnecken- und Kernluftbohrungen: Es wurden 49 Schneckenbohrlöcher und 6 Kernluftbohrlöcher fertiggestellt, um die geochemischen Anomalien weiter zu definieren und die unterirdische Darstellung zu verbessern.

- Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) & magnetische Bodenuntersuchungen: Geophysikalische Untersuchungen haben die Abgrenzung großer struktureller Trends und hydrothermaler Alterationszonen unterstützt, die mit bekannten Goldvorkommen zusammenhängen.

- Nachverfolgung der historischen Exploration: Die Explorationsmaßnahmen von AngloGold Ashanti haben zur Identifizierung mehrerer Zielgebiete mit hoher Priorität geführt. Die Daten, die infolge dieser Maßnahmen generiert wurden, liefern die Grundlage für nachfolgende Explorationsprogramme, darunter die Verfeinerung geologischer Auswertungen und die Steuerung zukünftiger Bohrkampagnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78532/GoldHaven_180225_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Bodenproberaster und geochemische Ergebnisse hinsichtlich Au (ppb) von AngloGold

Infrastruktur für eine schnellere Erschließung

Das Goldprojekt Copeçal ist außerordentlich gut für eine rasche Erschließung positioniert, was durch die solide Infrastruktur in der Region unterstützt wird.

Wesentliche Vorteile der Infrastruktur beinhalten:

- Bestehende Straßenzufahrt: Das Projekt ist ganzjährig über den befestigten Highway BR-163 erreichbar, wodurch es an große Industriezentren und Export-Hubs angebunden ist.

- Nähe zu Bergbau-Dienstleistungen: Die nahegelegenen Städte Alta Floresta, Sinop und Colider bieten Facharbeiter, Zulieferer von Bergbauausrüstung sowie logistische Unterstützung.

- Zuverlässige Stromversorgung: Das Projektgebiet wird von Hochspannungsleitungen bedient, die an das Wasserkraftwerk São Manoel angeschlossen sind, wodurch eine stabile Energiequelle für einen zukünftigen Bergbaubetrieb sichergestellt ist.

- Genehmigungen & Zugang zum Land: Es liegen Explorationsgenehmigungen vor, bei denen keine wesentlichen ökologischen oder indigenen Beschränkungen bezeichnet wurden, was den Weg für zukünftige Bohrarbeiten und eine potenzielle Erschließung optimiert.

- Klima und Zugänglichkeit: Die Region profitiert von einem tropischen Klima, was eine ganzjährige Durchführung von Explorations- und Bohraktivitäten ohne erhebliche wetterbedingte Verzögerungen ermöglicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78532/GoldHaven_180225_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Lage des Goldprojekts Copeçal in Bezug auf die lokale Infrastruktur

Die nächsten Schritte für GoldHaven auf dem Goldprojekt Copeçal

Aufgrund der starken Fundierung durch historische Arbeiten und die robuste Infrastruktur ist GoldHaven gut positioniert, seine Explorationsmaßnahmen auf Copeçal zu beschleunigen. Das Unternehmen plant, ein erweitertes Bohrprogramm einzuleiten, um durch geochemische und geophysikalische Untersuchungen identifizierte vorrangige Zielgebiete zu testen. Dieses Programm wird das Folgende beinhalten:

- Systematisches Schneckenbohrprogramm: Bislang sind in zwei geochemischen Anomalien im Osten und Westen Bohrziele bestimmt worden. Das Schneckenbohrprogramm wird in einem Raster über den Anomalien bis in Grundgestein-Tiefe Bodenproben nehmen, was die Anzahl und Ausrichtung der Diamantkernbohrziele weiter umreißen wird.

- Diamantkernbohrprogramm: Im Anschluss an das Schneckenbohrprogramm, einschließlich einer Desktop-Überprüfung und Auswertung aller bisherigen Ergebnisse, wird das Unternehmen ein Diamantkernbohrprogramm über mindestens 1.000 m einleiten.

- Infill- und Step-out-Bohrungen: Weitere Abgrenzung der mineralisierten Strukturen durch Verdichtung der Bohrabstände und Verdeutlichung der bekannten Anomalien, die in dem anfänglichen Diamantkernbohrprogramm identifiziert wurden.

- Tiefbohrungen, um die strukturellen Kontrollen zu erproben: Abzielen auf tiefere Erweiterungen der mineralisierten Zonen, um das Potenzial für eine großflächigere Goldmineralisierung zu bewerten.

- Ausgeweitete geophysikalische Untersuchungen: Durchführung zusätzlicher IP- und Magnetometrie-Untersuchungen, um das geologische Modell zu verfeinern und neue prospektive Gebiete zu bestimmen.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition und Exploration aussichtsreicher Landpakete in Nord- und Südamerika befasst. Die Projekte des Unternehmens beinhalten das Vorzeigeprojekt Magno, eine große polymetallische Liegenschaft neben dem historischen Bergbaubezirk Cassiar in British Columbia, das Projekt The Three Guardsman, das bedeutendes Potenzial für Kupfer- und Gold-Skarn-Mineralisierung verspricht, das Goldprojekt Copeçal, ein bohrbereites Goldprojekt in Mato Grasso, Brasilien, mit 6 Kilometern Streichenlänge von anomalem Gold in Bodenproben, und drei Projekte zu kritischen Mineralen mit extensiven Konzessionspaketen über insgesamt 123.900 Hektar: die Projekte Bahia South, Bahia North und Iguatu in Brasilien.

Für das Board of Directors

Bonn Smith, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bonn Smith, CEO

www.GoldHavenresources.com

bsmith@goldhavenresources.com

Direktwahl Büro: (604) 629-8254

Qualifizierter Sachverständiger:

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill, B.Sc. Hons, FAusIMM, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE - Canadian Securities Exchange - als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf die mögliche Übernahme der zukünftigen Projekte, der Erwartung des Unternehmens, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne erfolgreich sein wird, sowie der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise gekennzeichnet durch Wörter wie: glaubt, wird, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Investoreninteresse an zukünftigen Finanzierungen bestehen wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration und Entwicklung der zukünftigen Projekte rechtzeitig vorliegen, dass Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen für die Exploration und Entwicklung der zukünftigen Projekte zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.

Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich betrieblicher und technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, tatsächlicher Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, der Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendige Finanzierung zu erhalten, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten, wie derzeit geplant, erforderlich sind, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf mögliche Absichtserklärungen abzuschließen, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbau betreffen, Rechtsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, einschließlich der Börse, der Zeitpunkt und der mögliche Ausgang von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und -verbindlichkeiten und Risiken in Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens über die Geschäftsentwicklung und -analyse (Management's Discussion and Analysis) offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden.Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedarplus.ca verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78532

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78532&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149V3011

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.