Dax markiert abermals ein neues Allzeithoch - Korrektur eine Frage der Zeit

Dax-Widerstand: 22.950 23.000 Dax-Unterstützung 22.700 22.500

Dax-Rückblick:

Nach dem Abverkauf im Dax in den ersten beiden Handelsstunden gab es im Anschluss keine weiteren Abgaben, im Gegenteil: Die Käufer übernahmen erneut das Kommando, der Widerstand um 22.850 Punkte konnte am Nachmittag mit Hilfe der Wall Street zurückerobert werden.

Heute Morgen kurz nach der Eröffnung markierte der Index - wie sollte es anders sein - ein neues Allzeithoch nördlich der Marke von 22.900 Punkten, bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Das neue Allzeithoch heute Morgen ändert wenig an der übergeordneten Chartsituation im deutschen Leitindex: Dieser befindet sich unverändert in einer Übertreibungsphase auf der Oberseite. Der RSI-Indikator zeigt weiterhin Extremwerte an und unterstreicht die überhitzte Situation im Dax recht deutlich.

Ob diese Übertreibungsphase noch vor der Bundestagswahl am Sonntag korrigiert wird oder erst danach lässt sich derzeit schwer abschätzen. Eine Korrektur von mehreren hundert Punkten im Minimum ist aber aus charttechnischer Sicht nur eine Frage der Zeit.

Aktuell liegen jedoch noch keinerlei Verkaufssignale vor, im Zweifel heißt es daher weiter "the trend is your friend". Das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Longseite ist derzeit aber alles andere als attraktiv. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine gute Option.