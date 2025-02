DAX® - RSI: heißgelaufen in allen Zeitebenen

Der DAX® setzt seinen aktuellen Börsenlauf weiter fort. Dank des 18. Allzeithochs (22.883 Punkte) in diesem Jahr summiert sich das Kursplus seit Januar inzwischen auf fast 15 %. Aufgrund dieser Entwicklung erreicht der RSI erneut einen Wert von über 80. Das Phänomen heißgelaufener Oszillator hatten wir bereits vor einigen Tagen thematisiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 14. Februar). Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen halten wir für einen ganz entscheidenden Vorteil der Technischen Analyse. An dieser Stelle wird es interessant, denn auf Wochenbasis notiert der RSI mittlerweile ebenfalls oberhalb des Schwellenwertes von 80. In diesem Jahrtausend war der Indikator nur in den Jahren 2024, 2007 und 2000 ähnlich überhitzt. Last but not least, notiert der RSI selbst bei monatlicher Berechnungsweise bei 79,96 – und damit in absoluter Schlagdistanz zum diskutierten Schwellenwert von 80. Die gleiche Extremkonstellation lässt sich auch bei den Bollinger Bändern identifizieren, denn in allen drei Zeitebenen notiert der DAX® oberhalb der oberen Begrenzung des Volatilitätsindikators. Vor diesem Hintergrund dürfte ein Abgleiten unter das obere Bollinger Band (akt. bei 22.821 Punkten) für eine Verschnaufpause sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

