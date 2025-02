EQS-News: Exasol mit vorläufigen Konzernzahlen für 2024 – erstmals seit IPO mit positivem EBITDA, Konzernergebnis und Cashflow

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Exasol mit vorläufigen Konzernzahlen für 2024 – erstmals seit IPO mit positivem EBITDA, Konzernergebnis und Cashflow



Gewinnzone nachhaltig erreicht: EBITDA steigt auf 2,0 Mio. Euro und liegt am oberen Ende der Prognose (1,5 bis 2,0 Mio. Euro); positives Konzernergebnis von 0,3 Mio. Euro

Liquide Mittel steigen um 1,7 Mio. Euro auf 15,0 Mio. Euro und liegen deutlich über Erwartung (Prognose: 11 bis 13 Mio. Euro)

Jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) um 3,7 % auf 42,3 Mio. Euro gestiegen, damit innerhalb der prognostizierten Spanne

Starkes Wachstum in den strategischen Fokus-Branchen (+19 %) bestätigt Ausrichtung auf on-premise und hybride Lösungen

Prognose 2025: EBITDA-Wachstum von mind. 50 % auf 3 bis 4 Mio. Euro sowie mittleres einstelliges prozentuales Umsatzwachstum; anhaltend starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich in Fokus-Branchen



Nürnberg, 19. Februar 2025: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9, Xetra: EXL), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, hat auf Basis ihrer vorläufigen und nicht testierten Ergebnisse ihre finanziellen und strategischen Ziele für das Geschäftsjahr 2024 vollumfänglich erreicht. Damit wurden die Grundlagen geschaffen, um mittelfristig das ARR- und Umsatzwachstum wieder zu beschleunigen.

Durch die Kombination aus solidem Umsatzwachstum und gezielten Effizienzmaßnahmen erreichte Exasol ein EBITDA von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: -5,7 Mio. Euro). Damit wurde erstmalig seit dem IPO im Jahr 2020 nachhaltig die Gewinnzone erreicht und die Prognose am oberen Ende von 1,5 bis 2,0 Mio. Euro getroffen. Das Konzernergebnis war hierdurch ebenfalls erstmals seit dem IPO positiv und lag bei 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: -8,2 Mio. Euro). Neben der erfreulichen operativen Performance steigerte Exasol seine liquiden Mittel um 1,7 Mio. Euro. Dadurch lagen selbige zum Jahresende 2024 bei 15,0 Mio. Euro und damit über der Prognose von 11 bis 13 Mio. Euro.



Hohes ARR-Wachstum von 19 % in Fokus-Branchen bestätigt strategische Ausrichtung auf on-premise und hybride Lösungen

Das Produkt der Exasol – eine der schnellsten Analytics Engines der Welt – kann seine entscheidenden Vorteile in Form eines unerreichten Verhältnisses von Performance zu Investitions- und Betriebskosten insbesondere in on-premise und hybriden Umgebungen ausspielen. Das Management hat sich daher dazu entschlossen, seine Aktivitäten auf Branchen zu fokussieren, in denen solche Umgebungen aufgrund spezifischer regulatorischer oder geschäftlicher Anforderungen dominant anzutreffen sind. Diese sind insbesondere der Finanzsektor, Healthcare, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen und die öffentliche Hand.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Exasol dabei signifikante Erfolge, welche die Fokussierung auf diese Branchen bestätigen. So erreichte das Unternehmen in diesen Branchen ein deutliches ARR-Wachstum von 19 %. Zudem verzeichnete Exasol im vierten Quartal 2024 einen der bedeutendsten Geschäftsabschlüsse seiner Geschichte in Form eines Fünfjahresvertrages mit einer der größten deutschen Landesbanken mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10 Mio. Euro. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2024 mehrere weitere Kunden im Finanzsektor mit wiederkehrenden Umsätzen im sechsstelligen Bereich gewonnen.

Die weitere Schärfung der strategischen Ausrichtung im Geschäftsjahr 2024 führt temporär zu höheren Kündigungsquoten außerhalb der Zielbranchen, insbesondere in den Bereichen Retail und Business Services, welche aufgrund ihrer spezifischen Anforderungen eine stärkere Neigung zu Public Cloud basierten Lösungen haben.

Insgesamt konnte Exasol im Geschäftsjahr 2024 ein Bruttowachstum des ARR, das heißt vor Vertragskündigungen, von 7,6 Mio. Euro erreichen. Dies unterstreicht nochmals die Vertriebsstärke in den Kernmärkten. Durch die Kündigungseffekte außerhalb der Zielbranchen lag der Nettozuwachs des ARR bei 1,5 Mio. Euro, was einer ARR-Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 3,7 % auf 42,3 Mio. Euro entspricht (Vorjahr: 40,8 Mio. Euro). Auf Basis des guten Auftragseingangs im vierten Quartal des Vorjahres stiegen die Umsatzerlöse deutlich stärker um 12,8 % auf 39,6 Mio. Euro (Vorjahr: 35,1 Mio. Euro). Beide Werte lagen damit in der Mitte des Prognosekorridors (ARR-Steigerung von bis zu 10 %, Umsatzsteigerung von 10 bis 15 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023).

„Wir sind auf sehr gutem Weg, unsere Strategie erfolgreich voranzutreiben, Exasol konsequent auf unsere Fokus-Bereiche auszurichten und dort mit erstklassigen Angeboten für on-premise und hybride Infrastrukturen weiterhin stark zu wachsen. Mit dem zunehmenden Fokus des Kundenportfolios streben wir mittelfristig wieder zweistelliges, weiterhin profitables ARR-Wachstum an. Unsere jüngsten Erfolge bestätigen unsere erfolgreiche Neuausrichtung“, sagt Jörg Tewes, CEO von Exasol.



Prognose 2025: EBITDA-Wachstum von mindestens 50 % auf 3 bis 4 Mio. Euro bei einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Exasol ein ARR- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024. In den Prognosen ist berücksichtigt, dass im Geschäftsjahr 2025 weiterhin gegenläufige Effekte aus Kündigungen von Unternehmen außerhalb der Fokus-Branchen erwartet werden. Dieser Einfluss wird sich mittelfristig durch die zunehmende Verschiebung des Portfolios jedoch verringern. Gleichzeitig wird sich das starke zweistellige ARR-Wachstum in den Kernmärkten auch im Jahr 2025 fortsetzen.

Aufgrund geschäftsspezifischer saisonaler Effekte werden die erwarteten Kündigungen vor allem im ersten Halbjahr spürbar sein, während das Neugeschäft vorrangig im zweiten Halbjahr erwartet wird. Wie im Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen daher mit einem temporär rückläufigen ARR im ersten Halbjahr, bevor das Neugeschäft im zweiten Halbjahr wieder für ein Netto-Wachstum sorgt.

Für das EBITDA prognostiziert Exasol einen Anstieg um mindestens 50 % auf eine Bandbreite von 3 bis 4 Mio. Euro. Hierbei profitiert das Unternehmen von den im Laufe des Jahres 2024 umgesetzten Effizienzmaßnahmen. Diese erlauben es Exasol, trotz der avisierten starken Ergebnisverbesserung, wichtige Investitionen im Bereich Technologie und Produkt vorzunehmen. So wurde zum Beispiel mit dem Aufbau eines Entwicklungs-Teams in Indien begonnen.

Auf Basis dieses starken operativen Ergebnisses erwartet Exasol auch im Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg der liquiden Mittel sowie ein positives Konzernergebnis.

Exasol wird zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 in der für heute angesetzten Telefonkonferenz berichten. Die Veröffentlichung des vollständigen und geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 ist für den 18. März 2025 vorgesehen.



Wesentliche Kennziffern*:

(in Mio. Euro) Q4 2024 Q4 2023 Δ rel. 2024 2023 Δ rel. ARR (zum 31.12.) 42,3 40,8 +3,7 % 42,3 40,8 +3,7 % Umsatz 10,6 9,1 +16,5 % 39,6 35,1 +12,8 % EBITDA 0,9 -1,3 >100 % 2,0 -5,7 >100 % 31.12.2024 31.12.2023 Δ abs. Liquide Mittel 15,0 13,3 +1,7

(*) die Ergebnisse sind vorläufig und nicht testiert



Über Exasol AG

Exasol ist die leistungsstärkste Analytics Engine der Welt, speziell entwickelt, um die anspruchsvollsten Daten-Workloads mit außergewöhnlicher Skalierbarkeit und einem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis zu bewältigen. Die hochoptimierte Abfrage-Engine des Unternehmens treibt robuste Datenbank-Lösungen sowohl für On-Premise- als auch für Hybrid-Implementierungen an und ermöglicht es Organisationen, überlegene Leistung zu erzielen.

Exasol ermöglicht datengesteuerten Organisationen:

Blitzschnelle, skalierbare und flexible Analyselösungen

Echtzeit-Erkenntnisse

Erhebliche Kosteneinsparungen

Beschleunigte Entwicklung

Minimaler Verwaltungsaufwand

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

