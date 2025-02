OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG / Schörghuber Gruppe komplettiert ...

Schörghuber Gruppe komplettiert Holdingvorstand München (ots) - Der Investment-Profi und Experte für wertorientierte Unternehmensführung Dr. Jens Riedl wird zum 10.03.2025 COO und Mitglied des Vorstandes des Münchner Familienunternehmens. Diesem gehören weiterhin Florian Schörghuber als CEO, die Stiftungsrats-Vorsitzende Alexandra Schörghuber als Mitglied ohne Ressortverantwortung und Stefan Fischbach als CFO an. Kernaufgabe von Jens Riedl ist die Optimierung und Weiterentwicklung der Portfoliostrategie des 1954 in München gegründeten und auf fünf Geschäftsfeldern tätigen Familienunternehmens. Er übernimmt hierzu die Führung des Bereiches Investment Management, über das der Vorstand die Unternehmensbereiche zu Strategie und Performance, aber auch zu den drei Familienwerten Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit steuert. Hierzu wird Dr. Riedl eng mit den Führungsteams der operativen Gesellschaften zusammenarbeiten und in die Aufsichtsgremien der Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, der Arabella Hospitality SE und der Productos del Mar Ventisqueros S.A. eintreten. In ihrer akzentuierten Wachstumsambition setzt die Schörghuber Gruppe nicht nur auf das nachhaltig profitable Wachstum der bestehenden Geschäftsbereiche, sondern perspektivisch auch auf neue unternehmerische Aktivitäten. Insofern wird ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des neuen COO der Ausbau der M&A-Strukturen des Unternehmens sein. Florian Schörghuber freut sich über die - wie er sagt - "Idealbesetzung" der letzten vakanten Position auf Holdingebene: "Mit Jens Riedl gewinnen wir einen erfahrenen Strategen, der auf allen Zukunftsfeldern, auf denen wir bereits tätig sind und künftig tätig werden wollen, umfangreiche Erfahrung mitbringt. Seine internationale Prägung, seine enorme Expertise in der Steuerung von Beteiligungsunternehmen und sein wertvoller Erfahrungsschatz beim Erwerb und der Integration neuer Geschäftsfelder sind wichtige Assets für unsere ambitionierten Zukunftsvorhaben." Ausgestattet mit Stipendien der Daimler-Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes hat Riedl ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (1992-1996) absolviert und parallel dazu an der London School of Economics and Political Science (1994-1995) studiert. Anschließend wurde er an der European Business School in Oestrich-Winkel mit einer Arbeit zur wertorientierten Leistungsbewertung promoviert (1997-1999). Seit seinem Berufseinstieg bei der Boston Consulting Group (1999-2018) ist Dr. Jens Riedl im Private Equity Bereich tätig, dort zuletzt als Senior Partner. 2019 wechselte er als Partner und globaler Leiter des Industrials & Business Services Sektors zum Finanzinvestor Permira, ehe er sich 2022 als Investment Partner und Head of DACH der Beteiligungsgesellschaft Groupe Bruxelles Lambert (GBL) anschloss. Auf das neue berufliche Kapitel freut Riedl sich: "Die Gespräche mit der Familie Schörghuber und meinen künftigen Vorstandskollegen waren von Anfang an von einer vertrauensvollen Atmosphäre geprägt. Aufbauend auf einem soliden, über drei Generationen hinweg aufgebauten Fundament geht die Gruppe mit großer Ambition, klaren Zielen und dem Commitment der Eigentümer in die Zukunft. Ich freue mich darauf, Teil dieser Zukunftsreise zu werden und im engen Zusammenwirken mit der Familie Schörghuber, dem Holding-Team und den Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmensbereichen einen Beitrag zum künftigen Erfolg der Gruppe zu leisten." Über die Schörghuber Gruppe Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die chilenische Productos del Mar Ventisqueros S. A. Die Holding übernimmt die Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.400 Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig. http://www.schoerghuber.group Pressekontakt: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG Bernhard Taubenberger, Chief Communications Officer Corporate Identity, Public Affairs & Communications (CIPAC) Möhlstraße 10, 81675 München T +49 89 3074917-0 mailto:be.taubenberger@schoerghuber.group, http://www.schoerghuber.group Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171529/5974287 OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG