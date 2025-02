ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Zurich auf 'Neutral' - Ziel 596 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zurich nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 596 Franken belassen. Analyst Andrew Baker attestierte dem Versicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "relativ sauberes Zahlenwerk". Am Ausblick habe sich im Vergleich zu den Aussagen vom Kapitalmarkttag im November nichts Bedeutendes geändert. Unterstützend seien aber die Aussagen zu den Verlusten durch Waldbrände sowie übertroffene Erwartungen in puncto Risikotragfähigkeit./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

