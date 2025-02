AKTIEN IM FOKUS: Rivian und Tesla sehr schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Elektrofahrzeug-Herstellern sind am Freitag in New York unter die Räder gekommen. Rivian rutschten um 4,8 Prozent ab, weil das Unternehmen mit seiner Prognose für die Auslieferungszahlen im ersten Quartal enttäuscht hatte. Ähnlich stark bergab ging es für Tesla .

Rivian bleiben mit dem aktuellen Abschlag in ihrem Kurskorridor seit Mitte Januar. Bei Tesla bleibt der Abwärtstrend seit dem Rekordhoch von Mitte Dezember intakt. Für Schlagzeilen sorgte am Freitag ein Pressebericht, wonach Tesla schon bald beim kriselnden japanischen Autokonzern Nissan einsteigen könnte.

Auch für Lucid Group ging es am Freitag abwärts, zuletzt um mehr als sieben Prozent. Nikola <> verloren fast sechs Prozent. Der E-Lastwagenbauer musste zur Wochenmitte Insolvenz anmelden./ajx/he