Dax erreicht Korrekturziel auf der Unterseite - Kommt ein Rebound?

Das charttechnische Fazit der gestrigen charttechnischen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Der Index versucht sich am heutigen Vormittag an einer technischen Erholung, allerdings kommt bislang keine größere Kaufdynamik in den Markt. Die aktuell Stabilisierungsphase kann sich im kurzfristigen Zeitfenster zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen, in den kommenden Tagen ist allerdings im Minimum eine zweite Verkaufswelle in den Bereich 22.200 bis 22.400 Punkte einzuplanen.