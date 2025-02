Dax stabilisiert sich nach Verkaufswelle, hat aber weiter Korrekturpotenzial

Dax-Widerstand: 22.950 23.000 Dax-Unterstützung 22.400 22.200

Dax-Rückblick:

Das charttechnische Fazit der gestrigen charttechnischen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Der RSI-Indikator zeigt weiterhin Extremwerte an und unterstreicht die überhitzte Situation im Dax recht deutlich. Ob diese Übertreibungsphase noch vor der Bundestagswahl am Sonntag korrigiert wird oder erst danach, lässt sich derzeit schwer abschätzen. Eine Korrektur von mehreren hundert Punkten im Minimum ist aber aus charttechnischer Sicht nur eine Frage der Zeit.

Manchmal geht es schneller als gedacht: Nach dem neuen Allzeithoch um 22.940 Punkte am Vormittag gab der Index im gestrigen Tagesverlauf zeitweise über 500 Punkte ab und rutschte in den unteren 22.400er Bereich.

Dax-Ausblick:

Der Index versucht sich am heutigen Vormittag an einer technischen Erholung, allerdings kommt bislang keine größere Kaufdynamik in den Markt. Die aktuell Stabilisierungsphase kann sich im kurzfristigen Zeitfenster zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen, in den kommenden Tagen ist allerdings im Minimum eine zweite Verkaufswelle in den Bereich 22.200 bis 22.400 Punkte einzuplanen.

Das kurzfristige Momentum liegt nach der gestrigen Bewegung klar auf Seiten der Verkäufer, größere Erholungen wären demnach tendenziell als Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite zu erachten, der Index hat weiteres Korrekturpotenzial nach der 3.000 Punkte-Rally seit Jahresbeginn.