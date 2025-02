EQS-News: Artnet entwickelt einen KI-gestützten Chatbot, der die Interaktion der Kunstwelt mit Auktionsdaten neu definieren wird.

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Artnet entwickelt einen KI-gestützten Chatbot, der die Interaktion der Kunstwelt mit Auktionsdaten neu definieren wird.



21.02.2025

New York, NY, 17.02.2025: Artnet entwickelt einen KI-gestützten Chatbot, der die Interaktion der Kunstwelt mit Auktionsdaten neu definieren wird.

Der Start ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Dieses Tool der nächsten Generation wird große Sprachmodelle und Datenverarbeitung kombinieren, um sofortige, intelligente Einblicke zu liefern – statische Auktionsaufzeichnungen werden so in dynamische, interaktive Intelligenz verwandelt.

Dies markiert eine Verlagerung hin zu KI-gestützter Marktforschung. Durch das Training großer Sprachmodelle mit den Millionen von Auktionsdatensätzen von Artnet baut das Unternehmen ein System auf, das Marktbewegungen versteht, historische Muster erkennt und Preistrends prognostiziert. Sammler, Galerien und Institutionen werden in der Lage sein, mit jahrzehntelanger Kunstmarkthistorie zu interagieren und tiefere Einblicke in bisher ungeahnter Geschwindigkeit zu gewinnen.

„Es geht hierbei nicht nur darum, Daten schneller zugänglich zu machen, sondern auch darum, unsere Interaktion mit Marktdaten neu zu gestalten“, sagte Jacob Pabst, CEO von Artnet. „Mit KI können wir über statische Suchwerkzeuge hinausgehen und ein System schaffen, das Einblicke im Kontext darstellt, vorhersagt und individuell anpasst – und das in großem Maßstab. Dies ist die Zukunft der Kunstbewertung.“

Der KI-gestützte Chatbot wird die Kunstbewertungsforschung verbessern, indem er historischen Kontext, Marktanalysen und Preisvergleiche in Sekundenschnelle liefert. Durch die Integration fortschrittlicher KI mit Artnets einzigartigen, firmeneigenen Daten wird diese Technologie Sammlern, Händlern und Gutachtern ein neues Maß an Präzision und Effizienz in der Kunstmarktforschung bieten.

KI steht bereits im Mittelpunkt von Artnets Transformation von der automatisierten Datenverarbeitung und KI gestützten Medien Segment bis hin zu enormen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft. Im dritten Quartal 2024 veröffentlichte Artnet zudem von KI unterstützte Künstlerbiografien, was zu erheblichen Verbesserungen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) führte. Mit dem Chatbot setzt Artnet den nächsten Meilenstein auf dem Weg zu einer KI-basierten Kunstmarktanalyse – mit einer KI, die Daten nicht nur auswertet, sondern auch Muster erkennt, Trends vorhersagt und Entscheidungsprozesse intuitiv unterstützt.

Über Artnet

Artnet wurde 1989 gegründet und ist die vertrauenswürdigste Plattform für Daten, Analysen und Nachrichten zum Kunstmarkt. Mit der weltweit größten Auktionspreis-Datenbank bietet Artnet Sammlern, Händlern und Institutionen unverzichtbare Werkzeuge, um sich sicher auf dem Kunstmarkt zu bewegen.



Kontakt:

ir@artnet.com

