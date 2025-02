EQS-News: Branicks Group AG: HELIO Augsburg nach Vermietung an MyWellness GmbH vollvermietet

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Frankfurt am Main, 21. Februar 2025

MyWellness plant Day-Spa auf 2.400 m2

Neuvermietung des ehemaligen Bowling Centers mit langfristigem Vertrag

Frankfurt am Main, 21. Februar 2025. Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, schließt einen neuen langfristigen Mietvertrag über rund 2.400 m2 im Augsburger Geschäftszentrum HELIO ab. Das Münchner Vermietungsteam gewann die MyWellness GmbH für den attraktiven Standort im Zentrum Augsburgs als langfristigen Partner und Nutzer. MyWellness wird auf der Fläche des ehemaligen Bowling Centers nach einer Umbauphase in Regie des Mieters ein Day-Spa eröffnen und selbst betreiben. Das HELIO ist mit dieser Vermietung der letzten großen verfügbaren Fläche annähernd vollvermietet.

„Seit dem Erwerb des HELIO gestalten wir das Bahnhofsumfeld in Augsburg kreativ mit und berücksichtigen bei der Vermietung die Trends in Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitangeboten, wie zum Beispiel die steigende Nachfrage nach Unterhaltung, Entspannung und Erlebnis unter einem Dach. Vor diesem Hintergrund ergänzt das geplante Day-Spa der MyWellness GmbH die bestehende Mieterstruktur hervorragend und macht das Center noch attraktiver. Zusammen mit dem weitgehend abgeschlossenen Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs und der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes trägt das nunmehr wieder nahezu vollvermietete HELIO zu hoher Anziehungskraft dieses Stadtquartiers bei“, sagte Johannes von Fürstenberg, Senior Manager der Branicks Onsite GmbH in München, einer Tochtergesellschaft der Branicks Group AG.

Die MyWellness GmbH ist Pionier und Marktführer der deutschen Day-Spa-Branche. Nach Gründung im September 2012 beschäftigt das Dortmunder Unternehmen aktuell rund 500 Mitarbeitende und betreibt bundesweit 11 Standorte.

„Mit der Mietvertragsunterzeichnung in Augsburg kommen wir dem großen Wunsch unserer Gäste nach, endlich auch im Süden Deutschlands eine Filiale anzubieten“, so der MyWellness-Gründer und Geschäftsführer Thomas Kanitz. „Dieser Standort unterstützt außerdem unsere Expansionsstrategie, künftig in weiteren Großstädten bundesweit für Entspannung zu sorgen.“

Branicks hat den Gebäudekomplex in der Viktoriastraße 3 in Augsburg im Jahr 2019 im Rahmen eines Drittmandats erworben. Das HELIO hat eine Gesamtfläche von rund 37.000 m2, die sich auf die Nutzungsarten Einzelhandel, Büro, Gastronomie, Unterhaltung und Dienstleistungen verteilen. Es ist an das Fernwärmnetz angeschlossen und verfügt über eine Parkgarage mit 582 Stellplätze, teils mit E-Ladestationen sowie über eine Fahrradparkgarage.

Bei der Vermietung wurde Branicks von Colliers München beraten.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 12,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter branicks.com.

