EQS-News: Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio.

EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio.



21.02.2025 / 12:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE beläuft sich aktuell auf EUR 356,8 Mio.

Herford, 21.Februar2025 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) gibt ein Update zu den von der Gesellschaft im Eigenbestand gehaltenen Kryptowährungen. Damit gibt das Unternehmen einen transparenten Einblick in den größten Posten innerhalb der Bilanz und reagiert zudem auf Investorenanfragen im Hinblick auf die zuletzt negative Kursentwicklung.

Die Netto-Krypto-Eigenbestände belaufen sich aktuell auf EUR 356,8 Mio. nach EUR 245,6 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres 2024 beziehungsweise EUR 164,8 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2023. Der größte Anteil daran entfällt auf Bitcoin (BTC) gefolgt von Ethereum (ETH). Bei 5,0 Millionen ausstehenden Aktien entspricht allein der Krypto-Eigenbestand ohne Berücksichtigung der latenten Steuern einem aktuellen Wert von EUR 71,36 je Aktie. Der aktuelle Börsenkurs von EUR 39,75 spiegelt die bilanzielle Substanz der Bitcoin Group nicht annähernd wider und steht in keinem Zusammenhang mit der operativen Entwicklung des Geschäfts.

„Wir freuen uns über den deutlichen Wertzuwachs unserer Krypto-Assets im Jahresvergleich und sind nicht zuletzt aufgrund der kryptofreundlichen Entwicklungen in den USA mehr denn je vom Potenzial von Krypto-Assets überzeugt. Aus diesem Grund halten wir unsere Positionen in den wesentlichen Kryptowährungen BTC und ETH in voller Höhe aufrecht. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die aktuell negative und unbefriedigende Kursentwicklung in keinem Verhältnis zur Entwicklung unseres operativen Geschäfts steht. Unabhängig davon sind wir optimistisch, dass wir mit unseren im Eigenbestand befindlichen Kryptowährungen langfristig weitere Wertzuwächse erzielen werden und darüber hinaus durch neue Geschäftsfelder zusätzlichen Cashflow generieren können“, sagt Moritz Eckert, neuer CEO der Bitcoin Group SE.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen (letztjährige Prüfung zum Stichtag 8. Januar 2024; die aktuelle Prüfung ist abgeschlossen und das Prüftestat wird derzeit erstellt). Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt:

Bitcoin Group SE

Moritz Eckert

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

21.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Luisenstr. 4 32052 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2089819

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2089819 21.02.2025 CET/CEST