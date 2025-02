Unternehmensstimmung stagniert - Dämpfer in Frankreich

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat im Februar überraschend stagniert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte auf 50,2 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen den dritten Anstieg des Stimmungsindikators in Folge erwartet. Der Indikator liegt damit weiter nur knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Verbessert hat sich der Indikator für die Industrie, der stärker als erwartet zulegte, aber weiter unter der Expansionsschwelle bleibt. Der Indikator für den Dienstleistungssektor ging zurück, nachdem Stimmungsdaten aus Frankreich unerwartet schwach ausgefallen waren. Er liegt aber noch über der Expansionsschwelle.

"Der Dienstleistungssektor zeigt erneute Anzeichen von Schwäche", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Er verwies insbesondere auf die Entwicklung in Frankreich, wo sich der seit September anhaltende Rückgang der Geschäftstätigkeit signifikant beschleunigt habe./jkr/jsl/mis