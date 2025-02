DAX 40 Wochenausblick: Bundestagswahl im Fokus – NVIDIA-Zahlen voraus

Der DAX ist am Montag und damit einen Tag nach den Bundestagswahlen mit einem satten Plus in den Handel gestartet. Anleger zeigen sich offensichtlich in erster Instanz zunächst erleichtert über den Wahlsieg der Union.

Ebenfalls ihre Blicke dürften Investoren in dieser Woche auf wichtige Preisdaten dies- und jenseits des Atlantiks richten. Auch die Zahlen des KI-Chipherstellers NVIDIA dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

ifo-Index bleibt unter den Erwartungen – „Deutsche Wirtschaft wartet ab“

Bereits am Montag sorgte der vielerorts beachtete ifo-Geschäftsklimaindex für Aufsehen, welcher mit 85,2 Punkten unter den Erwartungen lag (85,8 Punkte). „Die deutsche Wirtschaft wartet ab“, hieß es aus den Reihen des in München ansässigen ifo-Instituts. Monatlich werden rund 9.000 Führungskräfte befragt.