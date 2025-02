Deutsche Pfandbriefbank holt neuen Risikochef von der Deutschen Bank

Quelle: Below the Sky/ Shutterstock

Die Deutsche Pfandbriefbank tauscht gut ein Jahr nach ihrer schweren Krise den Risikochef aus. Neuer Chief Risk Officer (CRO) werde zum 1. Juni der bisherige Deutsche-Bank-Manager Jörn Joseph, teilte der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Montag in Garching bei München mit. Der 54-Jährige löst Andreas Schenk ab, der die Bank den Angaben zufolge im gegenseitigen Einvernehmen verlässt.

Die Pfandbriefbank war 2023 in eine Vertrauenskrise gestürzt, nachdem von ihr vergebene Kredite für Büroimmobilien in den USA in Gefahr geraten waren. Die Bank musste hohe Abschreibungen vornehmen.

Vor rund einem Jahr übernahm Kay Wolf die Führung der Bank von dem langjährigen Vorstandschef Andreas Arndt. Wolf kam wie Joseph von der Deutschen Bank. Joseph ist derzeit Risikochef bei der deutschen Privatkundensparte des größten deutschen Geldhauses.

Vorstandschef Wolf hatte bereits im Herbst 2024 Konsequenzen aus dem Krisenjahr gezogen. Bis 2027 soll der Anteil der Büros im Kreditbestand der Bank deutlich sinken. Stattdessen baut der Manager stärker auf die Finanzierung von Rechenzentren, Hotels und Wohnanlagen für Senioren und dampft das verlustreiche US-Geschäft ein.