IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty kündigt eine geänderte und erweiterte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von maximal 75 Millionen $ zu reduzierten Zinskosten und verlängerter Laufzeit an und gibt ein Update zu ausgewählten Portfolio-Aktiva

Gold Royalty kündigt eine geänderte und erweiterte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von maximal 75 Millionen Dollar zu reduzierten Zinskosten und verlängerter Laufzeit an und gibt ein Update zu ausgewählten Portfolio-Aktiva

Vancouver, British Columbia - 24. Februar 2025 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada eine Änderungsvereinbarung zur Änderung und Aufstockung seiner bestehenden revolvierenden Kreditfazilität (die "Fazilität") abgeschlossen hat. Die Änderungen reduzieren die Kreditkosten von Gold Royalty und verbessern die Flexibilität der Bilanz.

Die geänderte und aufgestockte Fazilität wird mit einem reduzierten Zinssatz versehen, der auf dem SOFR plus einer Marge von 3,00 % basiert, was einer Zinssenkung um 100 Basispunkte entspricht. Die Fazilität besteht nun aus einer besicherten revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 30 Mio. US$, von der 25 Mio. US$ in Anspruch genommen werden, mit einer Akkordeonfunktion, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von bis zu 45 Mio. US$ ermöglicht. Das Fälligkeitsdatum der Fazilität wurde vom 31. März 2027 auf den 31. März 2028 verlängert.

Andrew Gubbels, Chief Financial Officer, kommentierte: "Wir freuen uns, die Änderung unserer revolvierenden Kreditfazilität mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada bekannt geben zu können. Diese geänderte und aufgestockte Fazilität senkt nicht nur die Kreditkosten des Unternehmens, sie bietet auch Flexibilität und bereitet Gold Royalty auf die Zukunft vor. Während das Jahr 2025 voraussichtlich ein Meilenstein für die Generierung von freiem Cashflow sein wird, der durch das Umsatzwachstum bei wichtigen Katalysatoren in unserem gesamten Portfolio sowie durch anhaltende Kostensenkungen angetrieben wird, werden unsere Kapitalallokationsinitiativen in diesem Jahr weiterhin der Schuldentilgung Priorität einräumen, um unsere Bilanz weiter zu stärken."

Gold Royalty freut sich auch über die jüngsten positiven Fortschritte von Betreibergesellschaften bei Anlagen, für die es Lizenzgebühren oder Streams hält:

- Côté Gold (0,75% NSR, partielle Deckung) - IAMGOLD feierte in seiner Pressemitteilung vom 20. Februar 2025 die erfolgreiche Inbetriebnahme und stellte fest: "Das Team von Côté Gold hatte ein sehr starkes Jahr, da die Mine eine der schnellsten Anläufe zur kommerziellen Produktion für eine große Goldmine im Tagebau in Kanada erreichte." Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Produktion der Mine von 177 kg Gold (100 %) im Jahr 2024 auf 360-400 kg Gold (100 %) im Jahr 2025 ungefähr verdoppeln wird.

- Vares (100 % Kupferfluss) - Adriatic Metals schloss am 18. Februar 2025 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 80 Millionen AUD (etwa 50 Millionen US$) ab. In seiner Ankündigung teilte Adriatic mit, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse zu verwenden, um den Hochlauf von Vares auf die Nennkapazität von 800 ktpa in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abzuschließen und langfristige Posten zu sichern, um die Erweiterung der Verarbeitungsanlage von Vares zu beschleunigen. Adriatic teilte mit, dass das Unternehmen nun über alle finanziellen Mittel verfügt, um die Anlage bis 2026 auf 1 Mio. tpa (+25 %) und bis 2027 auf 1,3 Mio. tpa (+63 %) zu erweitern.

- Odyssey (0,5 % - 3,0 % NSR, teilweise Deckung) - Agnico Eagle meldete am 13. Februar 2025, dass das Schachtabbauprojekt bei Odyssey weiterhin im Zeitplan liegt und der Übergang zum Abbau aus dem Schacht voraussichtlich im Jahr 2029 abgeschlossen sein wird. Das Unternehmen geht davon aus, den Markt im Jahr 2026 über die Ergebnisse einer internen Studie zum Bau eines zweiten Schachts zu informieren. Das Projekt des zweiten Schachts könnte sich für Gold Royalty als wesentlich positiv erweisen, wenn der Schacht und die damit verbundenen Bergbauaktivitäten innerhalb des Lizenzgebiets liegen.

- REN (1,5 % NSR & 3,5 % NPI) - Barrick gab auf Seite 42 in seinem Lagebericht für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr bekannt, dass die Arbeiten am Projekt REN, der unterirdischen Erweiterung der Mine Goldstrike entlang des Carlin Trends in Nevada, USA, fortgesetzt werden. Die Erschließung des Zwillingsgefälles hat begonnen, und der Belüftungsschacht sowie die Versorgungseinrichtungen wurden im Vorfeld der Schachtabteufungsaktivitäten, die voraussichtlich in diesem Quartal beginnen werden, fertiggestellt. Barrick geht nun davon aus, dass REN im Jahr 2027 die volle Produktion aufnehmen wird, mit einer erwarteten durchschnittlichen Produktion von 140.000 Unzen Gold pro Jahr auf einer 100%-Basis.

- Tonopah West (3,0 % NSR) - Blackrock Silver meldete am 30. Januar 2025 den Abschluss eines öffentlichen Kaufangebots in Höhe von 13,8 Millionen C$. Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Exploration und Erschließung des Projekts Tonopah West, als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Am 18. Februar 2025 meldete Blackrock Silver, dass die Auftragnehmer ausgewählt wurden, um das Unternehmen durch das Genehmigungsverfahren zu führen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im dritten Quartal 2025 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt abschließen wird, wobei eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) bis zum zweiten Quartal 2026 erfolgen und der Bau eines Explorationsschachtes möglicherweise im Jahr 2027 beginnen wird.

- Borden (0,5 % NSR, Teilabdeckung) - Discovery Silver meldete am 27. Januar 2025, dass es den Porcupine-Komplex von Newmont, einschließlich des Betriebs Borden, erwerben wird. Eine aktualisierte PEA wurde am 28. Januar 2025 veröffentlicht und ist in seinem Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen.

- Fenelon (2,0 % NSR) - Wallbridge Mining meldete am 22. Januar 2025, dass das Unternehmen beabsichtigt, im laufenden Quartal eine aktualisierte PEA für das Projekt Fenelon durchzuführen. Die Bewertung wird einen stufenweisen Ansatz beinhalten, der eine niedrigere anfängliche Produktionsrate vorsieht, um die Kapital- und Betriebskosten im Vorfeld zu senken.

- South Railroad (0,44 % NSR, teilweise Abdeckung) - Orla Mining meldete am 16. Januar 2025, dass sich das Unternehmen darauf konzentrieren wird, die Genehmigung und Projekterschließung bei South Railroad im Jahr 2025 voranzutreiben.

- Borborema (2,0 % NSR) - Aura Minerals meldete am 10. Januar 2025, dass das Unternehmen beim Bau von Borborema erhebliche Fortschritte gemacht hat, den Zeitplan einhält und die Inbetriebnahme bis Ende dieses Quartals anstrebt.

David Garofalo, Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir freuen uns, dass bei den Eckpfeilern unseres Portfolios bedeutende Fortschritte erzielt werden, und wir erwarten im Laufe des Jahres weitere positive Updates. Das Jahr 2025 markiert einen echten Wendepunkt für Gold Royalty, denn wir freuen uns auf die Hochlaufphase von bereits cash-flowenden Anlagen und die weitere Entwicklung von Projekten im Entwicklungsstadium. Gold Royalty ist weiterhin gut positioniert für ein signifikantes Umsatzwachstum über das laufende Jahr hinaus, einschließlich Vares und REN, die basierend auf den von den Betreibern angekündigten Zeitplänen im Jahr 2027 einen signifikanten Umsatzbeitrag leisten dürften, sowie mehrere zusätzliche potenzielle Wachstumskatalysatoren gegen Ende des Jahrzehnts."

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ziel des Unternehmens ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Peter Behncke

Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101") und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Projektaktualisierungen bezüglich der Liegenschaften, die den Lizenz-, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, finden Sie in den Veröffentlichungen der Betreiber dieser Liegenschaften, einschließlich der hierin erwähnten Pressemitteilungen, Ankündigungen und anderen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty beteiligt ist, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht korrekt sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Informationen Dritter vollständig oder korrekt sind. In einigen Fällen beziehen sich die Lizenzgebühren und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens nicht auf die Gesamtheit der Projektgebiete des jeweiligen Betreibers.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens erheblich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden und beinhalten Aussagen in Bezug auf die erwarteten Auswirkungen der geänderten und vergrößerten Anlage auf das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens, die Pläne und Erwartungen der Betreiber der Projekte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, sowie die Geschäftspläne und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine Lizenzgebühren und andere Beteiligungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf den Zeitplan für zusätzliche Vorschüsse im Rahmen der Fazilität und die Fähigkeit des Unternehmens, das Akkordeon auszuüben, sowie Annahmen in Bezug auf die anhaltende Richtigkeit der Offenlegungen der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem, der Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen und Verpflichtungen zu erfüllen, die für die Ausübung des Accordion erforderlich sind, sowie anderer Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F für das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter seinen Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. . Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

