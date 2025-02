AKTIE IM FOKUS: FMC nach Zahlen erholt - An 21-Tage-Linie ebbt Schwung aber ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC haben sich am Dienstag nach Zahlen zeitweise um mehr als vier Prozent auf 46,50 Euro erholt. Damit schafften sie es wieder an ihre 21-Tage-Linie heran und schlossen die Kurslücke, die der enttäuschende Ausblick des US-Konkurrenten Davita vor etwa zwei Wochen aufgerissen hatte.

Nach den Jahreszahlen am Morgen lobte der ansonsten für FMC eher skeptische JPMorgan-Experte David Adlington starke Ergebnisse und den Ausblick auf 2025. Beim Überschuss bedeute er für den Marktkonsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich. Er ist kurzfristig recht optimistisch für die Kursentwicklung. Mit steigenden Kursen dürfte dann aber die Sorge vor einer Aktienplatzierung der Mutter Fresenius und die schwachen Volumina in der gesamten Dialysebranche wieder Oberhand gewinnen, so Adlington./ag/jha/