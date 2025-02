ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach der Ankündigung eines Führungswechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Zeitpunkt der überraschenden Ablösung von Konzernchef Hein Schumacher durch Finanzchef Fernando Fernandez komme überraschend, der Wechsel an sich aber nicht, schrieb Analyst Callum Elliott in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Offenbar habe der Verwaltungsrat in den vergangenen Monaten das Vertrauen in Schumacher verloren und mit Fernandez einen populären, fähigen und zudem charismatischen Nachfolger parat gehabt./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 09:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 09:55 / UTC

