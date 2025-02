Agnelli-Familie verkauft Ferrari-Aktienpaket - Kurs deutlich unter Druck

MARANELLO (dpa-AFX) - Ferrari will einen kleinen Teil der vom Großaktionär Exor angebotenen Aktien des Sportwagenspezialisten übernehmen. Im Rahmen des mehrjährigen Akteinrückkaufprogramms wolle man bis zu zehn Prozent des Angebots für höchsten 300 Millionen Euro erwerben, teilte das Unternehmen am frühen Mittwochabend mit. Zuvor hatte das Investmentvehikel der Familie Agnelli mitgeteilt, sieben Millionen Ferrari-Aktien entsprechend einem Anteil von vier Prozent am Markt anbieten zu wollen. Den möglichen Erlös von mehr als drei Milliarden Euro will Exor in den Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro und eine Übernahme stecken, wenn sich diese Möglichkeit ergibt.

Nach erfolgreicher Transaktion würde Exor mit etwas über einem Fünftel größter Ferrari-Aktionär bleiben. Aus dem Mailänder Handel waren die Papiere des Sportwagenbauers noch 1,19 Prozent höher bei 483,10 Euro gegangen. Die in New York gelisteten Aktien sackten zuletzt um 4 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag ab./he/nas