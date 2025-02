Kartellamt prüft Einstieg von Unicredit bei der Commerzbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Einstieg bei der Commerzbank beim Bundeskartellamt zur Prüfung angemeldet.

Das Kartellamt untersuche nun die Auswirkungen eines Erwerbs einer Minderheitsbeteiligung an der Commerzbank durch die Unicredit auf den Wettbewerb, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Unicredit habe die Übernahme eines Anteils von bis zu 29,99 Prozent an der Commerzbank angemeldet. Auch die bei der EZB angesiedelten Aufsichtsbehörden für die Bankenaufsicht nehmen die Pläne unter die Lupe.

Das Vorhaben der Unicredit könnte auch ein Fall für die EU-Kommission werden. Doch dies könnte erst dann kommen, wenn die Unicredit nach der Kontrolle über die Commerzbank greifen sollte. Die Prüfung der Minderheitsbeteiligung liegt beim Bundeskartellamt. Die Behörde hat nun bis zu einem Monat Zeit für eine erste Untersuchung der Pläne.

