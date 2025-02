Tesla-Aktie: Das ist die letzte charttechnische Bastion der Käufer!

Am Tag der US-Präsidentschaftswahl am 05. November des vergangenen Jahres ging die Tesla-Aktie bei 251 Dollar aus dem Handel. In den darauffolgenden sechs Wochen stieg die Aktie des Elektroautoherstellers in einer aberwitzigen Rallybewegung zeitweise bis auf 488 Dollar.

Der Kurs der Aktie hatte sich innerhalb von wenigen Handelswochen somit annähernd verdoppelt. Die Nähe von Tesla-Chef Elon Musk zum neuen US-Präsidenten Donald Trump verursachte bei einigen Anlegern offenbar Rauschzustände - rational erklärbar war die Rally zumindest nicht. Nach dem Rausch kommt bekanntlich der Kater und so wurde das Gros der Trump-Rally in den vergangenen Wochen wieder korrigiert.

Tesla ist teurer als alle anderen zusammen

Selbst nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage und Wochen ist die Tesla bei einem aktuellen Kurs von 302 Dollar weiterhin mit einem riesigen Abstand der Automobilkonzern mit der höchsten Marktkapitalisierung weltweit. Die Konzerne auf den Plätzen zwei bis neun sind zusammen deutlich weniger wert an der Börse als Tesla. Ob das so gerechtfertigt ist, sei einmal dahingestellt. Wie sieht das Chartbild der Aktie aus?

Quelle: https://companiesmarketcap.com

Letzte Bastion der Bullen

Die Aktie fiel gestern unter dem höchsten Tagesumsatz des Kalenderjahres 2025 bis in den Bereich um 300 Dollar zurück. Diese Zone um den viel beachteten EMA200 im Tageschart ist aktuell die letzte charttechnische Bastion der Käuferseite.

Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 300 Dollar wäre als zusätzliches Verkaufssignal zu interpretieren. In dem Falle lauten die nächsten Kursziele auf der Unterseite 280 Dollar und danach der Bereich um 250/51 Dollar. Dann wäre die gesamte "Trump-Rally" aus dem vierten Quartal 2024 wieder korrigiert (Pfeil türkis im Chart unten).

Kann sich die Aktie hingegen zunächst im Bereich der 300 Dollar-Marke stabilisieren, wäre ein Rebound an den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Tageschart (schwarze Linie) denkbar.

Größeres Erholungspotenzial besteht aus charttechnischer Sicht erst wieder bei einem Ausbruch über eben diese Abwärtstrendlinie. Bis dahin dominieren bei Tesla allerdings in den kommenden Tagen und Wochen aus charttechnischer Sicht weiter klar die Abwärtsrisiken Richtung 250 Dollar, potenziell sogar 220 Dollar.