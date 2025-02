Chartmuster signalisiert mögliches Comeback der Klöckner-Aktie

Die Aktie des im SDax notierten Stahlhändlers zog seit Jahresanfang sehr dynamisch an. Aktuell konsolidiert sich der Kurs, könnte aber bald wieder den Aufwärtstrend fortsetzen. Wo die nächsten Kursziele für die Aktie liegen und wie du davon profitieren kannst.

Klöckner & Co zählt zu den weltweit größten unabhängigen Händlern von Stahl und Metall und ist ein führendes Unternehmen im Bereich Stahl-Service-Center. In der Diskussion um die geplanten US-Zölle geriet auch die Aktie des im SDax notierten Konzerns in den vergangenen Wochen wieder in den Fokus: Die vorgesehenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium könnten die globalen Stahlpreise positiv beeinflussen und dem Unternehmen als Stahlhändler Vorteile verschaffen.