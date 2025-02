Aktien New York: Nvidia überzeugt - Importzölle haben Börsen im Griff

NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen des US-Chipgiganten Nvidia sind am Donnerstag an der technologielastigen Nasdaq-Börse gut angekommen. Die Papiere des Schwergewichts zeigten sich in den ersten Handelsminuten mit leichten Aufschlägen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem Nvidia hinter Apple das zweitgrößte Gewicht hat, stieg um 0,9 Prozent auf 21.312 Punkte. Er hatte zuletzt stärker nachgegeben als andere US-Börsenbarometer.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 43.610 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 5.991 Punkte nach oben. Beide Indizes setzten damit die jüngste Konsolidierung unterhalb ihrer Rekordmarken fort.

Schon vorbörslich sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Importzöllen für Zurückhaltung an den US-Aktienmärkten. Er kündigte an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen./bek/he