EQS-News: Northern Data Group beabsichtigt, 2025 einen Antrag auf ein Uplisting in den Prime Standard zu stellen

Northern Data Group beabsichtigt, 2025 einen Antrag auf ein Uplisting in den Prime Standard zu stellen



27.02.2025 / 20:15 CET/CEST

Northern Data verpflichtet sich zu einer starken Corporate Governance und einer transparenten Finanzberichterstattung

Das Uplisting in den Prime Standard wird die Handelsliquidität steigern, die Investorenbasis der Gruppe erweitern und den Bekanntheitsgrad bei den Institutionen weltweit erhöhen

Northern Data bleibt weiterhin darauf fokussiert, zusätzliche Listing-Alternativen für die gesamte Gruppe und/oder Tochtergesellschaften an anderen führenden globalen Börsen zu prüfen



Frankfurt/Main – 27. Februar 2025 – Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data“ oder „Gruppe“), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute bekannt, dass sie einen Prozess eingeleitet hat, um ein Uplisting in den Regulierten Markt, Prime Standard (Frankfurter Wertpapierbörse), anzustreben – ein Segment des EU-regulierten Marktes mit den höchsten Transparenzstandards und eines der Aufnahmekriterien für die hoch angesehene Familie der DAX-Aktienindizes.

Die Absicht der Gruppe, ein Uplisting vorzunehmen, basiert auf ihrem Engagement für eine starke Corporate Governance sowie für Transparenz in der Finanzberichterstattung. Das Uplisting ist auch ein bedeutender Schritt, den Shareholder Value zu steigern, die Marktpräsenz zu erhöhen und das Ziel zu erreichen, ein globales institutionelles Anlegerpublikum anzuziehen. Außerdem bleibt Northern Data weiterhin darauf fokussiert, zusätzliche Listing-Alternativen für die gesamte Gruppe und/oder Tochtergesellschaften an anderen führenden globalen Börsen sowie mögliche Alternativen der Eigen- und Fremdfinanzierung zu prüfen.

Northern Data beabsichtigt, das Uplisting im Jahr 2025 abzuschließen und hat Berenberg als Zulassungsberater beauftragt.



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, der flüssigkeitsgekühlte, GPU-basierte Technologie mit hoher Leistungsdichte einsetzt, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir begeistert von dem Potenzial des HPC, nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8

