IRW-News: Vision Marine Technologies Inc.: Vision Marine Technologies Inc. unterzeichnet weltweit exklusives Lieferabkommen mit STERK hinsichtlich Elektroboote

IRW-PRESS: Vision Marine Technologies Inc.: Vision Marine Technologies Inc. unterzeichnet weltweit exklusives Lieferabkommen mit STERK hinsichtlich Elektroboote

Montreal, Kanada, 27. Februar 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) (Vision Marine oder das Unternehmen), ein Pionier im Bereich der elektrischen Schiffsantriebe, ist stolz, die Unterzeichnung eines exklusiven dreijährigen Lieferabkommens mit der MS Marine GmbH (STERK) bekannt zu geben. Dieses Abkommen positioniert Vision Marine als einzigen Anbieter von elektrischen Antriebssystemen für STERK-Boote und gewährt Vision Marine die exklusiven globalen Vertriebsrechte für elektrisch angetriebene Sterk-Boote mit elektrischen Antriebssystemen von Vision Marine.

Gemäß dem Abkommen darf Vision Marine sein elektrisches Antriebssystem E-Motion 180E exklusiv in bestimmte STERK-Boote integrieren, was ein nahtloses und leistungsstarkes Elektroboot-Erlebnis ermöglicht. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutsamen Meilenstein in der europäischen Expansionsstrategie von Vision Marine dar, da die STERK-Boote in Deutschland unter Verwendung der Batteriepacks von Vision Marine montiert werden sollen.

Exklusiver Vertrieb und Marktwachstum

Durch dieses Abkommen erhält Vision Marine das Exklusivrecht für den weltweiten Vertrieb der elektrisch betriebenen STERK-Boote, was es dem Unternehmen ermöglicht, diese Boote auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen und gleichzeitig seine Position in Europa zu festigen. Dieses Abkommen stellt den ersten Schritt einer langfristigen Zusammenarbeit dar, zu der in Zukunft weitere Modelle hinzukommen könnten, sofern beide Seiten einverstanden sind.

Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Elektroboote ein schnelles Wachstum verzeichnet, das durch die steigende Nachfrage seitens der Verbraucher sowie durch behördliche Reformen zugunsten nachhaltiger Lösungen angetrieben wird, wie Marktforschungen belegen (Quelle, Quelle). Vision Marine beabsichtigt, diese Nachfrage zu decken, indem es bestrebt ist, in Zusammenarbeit mit etablierten Bootsbauern wie STERK branchenführende elektrische Antriebstechnologien zu liefern.

Qualitätssicherung, Zertifizierung und Schulung

Im Rahmen des Abkommens wird Vision Marine mit STERK zusammenarbeiten, um Boote, die mit dem E-Motion 180E-System ausgestattet sind, gemäß den CE-, USCG-, ABYC- und NMMA-Normen zu zertifizieren. Vision Marine wird außerdem technische Schulungen für die Mitarbeiter von STERK durchführen, um eine optimale Integration, Takelage und Kundenbetreuung für elektrisch betriebene Boote zu gewährleisten.

Dieses Abkommen trägt dazu bei, die Rolle von Vision Marine als treibende Kraft im Bereich der elektrischen Schiffsantriebe zu festigen, sagte Alexandre Mongeon, Mitbegründer und CEO von Vision Marine Technologies. Durch die Partnerschaft mit STERK ermöglichen wir die Integration unseres E-Motion 180E-Systems in eine Premium-Plattform und schaffen so einen skalierbaren Weg für einen umfassenden Vertrieb von Elektrobooten. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Präsenz in Europa und ich bin davon überzeugt, dass sie den Weg für eine zukünftige Expansion ebnen wird.

STERK ist immer bestrebt, die Grenzen von Innovation und Leistung zu erweitern, sagte Milan Sterk, Managing Partner von MS Marine. Durch die Zusammenarbeit mit Vision Marine setzen wir einen großen Schritt in Richtung der Integration von elektrischen Hochleistungsantrieben in unsere Boote. Ich freue mich, STERK Yachts mit elektrischen Antrieben zu unterstützen und unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, während wir weiterhin das beeindruckende Erlebnis bieten, das unsere Supersportboote auszeichnet. Dieses Abkommen stellt den Beginn einer aufregenden Reise dar, auf der wir unseren Kunden hochmoderne, nachhaltige Bootslösungen anbieten werden.

Über Vision Marine Technologies Inc.

Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) ist ein Pionier im Bereich der elektrischen Schiffsantriebe, der leistungsstarke und nachhaltige Lösungen für die Freizeitbootsbranche anbietet. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, der E-Motion-Elektroantrieb, ist das erste vollständig industrialisierte elektrische Hochspannungs-Antriebssystem, das für eine breite Anwendung konzipiert wurde. Vision Marine wird auch weiterhin die Grenzen der Innovation verschieben und die Art und Weise, wie Bootsfahrer das Wasser erleben, revolutionieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.visionmarinetechnologies.com.

Über STERK Yachts

STERK Yachts ist ein europäischer Premium-Bootshersteller, der für seine Kombination aus modernem Design, leistungsstarker Technik und nachhaltiger Innovation bekannt ist. STERK Yachts mit Sitz in Deutschland widmet sich der Neudefinition des Bootserlebnisses durch die Integration von Spitzentechnologie und akribischer Handwerkskunst. Das Unternehmen bietet eine Reihe von hochwertigen, präzisionsgefertigten Booten an, die sowohl Luxus- als auch leistungsorientierte Kunden ansprechen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sterkyachts.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile der exklusiven Liefervereinbarung, die Marktexpansion und zukünftige Ereignisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Vision Marine lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Eine ausführliche Erörterung dieser Risiken finden Sie im Jahresbericht von Vision Marine auf Formblatt 20-F für das Geschäftsjahr, das am 31. August 2024 endete, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen bei der SEC. Vision Marine übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt Investor Relations:

Vision Marine Technologies Inc.

Bruce Nurse - Investor Relations

bn@v-mti.com

(303) 919-2193

STERK Yachts

info@sterkyachts.com

+49 123 456789

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78703

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78703&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92840Q2027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.