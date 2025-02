Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH 27.02.2025 / 13:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 27.02.2025 Kursziel: 148,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Mit starkem Schlussquartal 2024 Unternehmensziele erneut am oberen Rand erreicht bzw. übertroffen Gemäß den aktuell vermeldeten vorläufigen Zahlen konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA auch das durch herausfordernde Rahmenbedingungen geprägte Geschäftsjahr 2024 wieder mit einer klaren Zielerreichung erfolgreich abschließen. Dabei resultierten 1,6 Prozentpunkte des Umsatzwachstums aus der Abrechnungsumstellung bei einem Fotofinishing-Handelspartner. Diese ist auf EBIT-Ebene ergebnisneutral, aufgrund der höheren Umsatz-Bezugsgröße ergibt sich jedoch ein rechnerischer negativer Effekt auf die EBIT-Marge in Höhe von 0,2 Prozentpunkten. Zwar gab die Marge auch auf entsprechend bereinigter Basis leicht von 10,8 auf 10,5 Prozent nach, damit bewegte sie sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, spiegelte sich 2024 auch in einem nochmaligen Anstieg des Net Promoter Score als Kennzahl für die Kundenzufriedenheit von dem bereits sehr guten Vorjahreswert von 62 wider. Neben dem Fokus auf Markenstärke, Nachhaltigkeit und Effizienz profitiert das Unternehmen auch maßgeblich von seiner Innovationskraft. So kamen im Rahmen der jährlichen "Innovation Days" jüngst wieder rund 1.000 Beschäftigte aus ganz Europa in Oldenburg zusammen, um Ideen für neue Produkte und Prozesse zu diskutieren. Insgesamt bleiben wir daher für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe auch unter der künftigen neuen Führung positiv gestimmt und stufen die Aktie des Fotospezialisten bei einem unveränderten Kursziel von 148 Euro weiterhin als klaren "Kauf" ein. Dabei bietet der Titel bei Ansatz unserer Schätzungen eine Dividendenrendite von immerhin 2,8 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31865.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2092823 27.02.2025 CET/CEST °