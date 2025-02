ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: 'Zoll-Wahnsinn' bremst Dax aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat die Ankündigung von US-Importzöllen dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst einen Dämpfer verpasst. Donald Trumps "Zoll-Wahnsinn" bremse den Dax aus, kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

Der deutsche Leitindex sank im frühen Handel um 0,89 Prozent auf 22.590 Punkte. Tags zuvor hatte er sich seinem Rekord aus der Vorwoche von 22.935 Punkten zeitweise bis auf gut 100 Punkte genähert.

US-Präsident Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Die Marktreaktionen seien gleichwohl überschaubar, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn die bisherige Präsidentschaft von Trump habe gezeigt, dass angekündigte Zölle nicht zwingend auch so in Kraft treten.

Für den jüngst besonders starken MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag um 0,69 Prozent auf 28.424 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 verlor rund 0,9 Prozent.

Von den am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen und Prognosen des KI-Chip-Giganten Nvidia gingen kaum Impulse für die Märkte aus. Das vierte Quartal sei sehr solide gewesen, die Prognose ordentlich, kommentierten die Analysten von Bernstein Research.

Quartalszahlen prägen am Donnerstag auch das Bild am deutschen Markt, wobei insbesondere Unternehmensbilanzen aus dem MDax im Fokus stehen. Auf den Chipindustrieausrüster Aixtron schlagen mangelnder Schwung in der Elektromobilität sowie teils schwierige Industriemärkte weiter durch. Der Konzern ringt mit einer trägen Nachfrage. Die Aixtron-Aktien verloren über acht Prozent. Für die Titel des Lagerlogistik-Spezialisten Kion ging es nach Zahlen um mehr als fünf Prozent hoch.

Im Dax standen Beiersdorf nach Zahlen mit einem Zuwachs von drei Prozent an der Spitze. Der Konsumgüterhersteller kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Auto-Werte litten hingegen unter den Zoll-Ankündigungen. Porsche AG , Volkswagen und BMW büßten hinten im Dax bis zu teils mehr als drei Prozent ein.

Im SDax der kleineren Börsenwerte gewannen die Stammaktien des Autovermieters Sixt nach Zahlen gut sechs Prozent./ajx/jha/