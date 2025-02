Alzchem will nach Rekord weiter wachsen - Dividende steigt kräftig

TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Alzchem will nach einem Rekordjahr noch mehr erreichen. "Für das Geschäftsjahr 2025 planen wir eine Umsatzsteigerung auf circa 580 Millionen Euro und ein Ebitda-Wachstum auf circa 113 Millionen Euro", sagte Finanzchef Andreas Lösler laut Mitteilung vom Freitag. Dabei wolle der Konzern in Deutschland investieren und in den USA nach neuen Standorten suchen. Analysten haben beim Umsatz im Schnitt ein etwas höheres Ziel erwartet, beim operativen Ergebnis aber weniger. Seinen Anteilseignern will Alzchem nun 1,80 Euro je Aktie als Dividende auszahlen - das wären 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Am Finanzmarkt war die Reaktion positiv. Die Alzchem-Aktie legte kurz nach Handelsbeginn in einem schwachen Markt um zwei Prozent zu. Damit ergibt sich seit dem Jahreswechsel ein Plus von rund einem Drittel. Baader-Bank-Analyst Konstantin Wiechert zeigte sich erfreut über die Neuigkeiten. Neben den unerwartet guten Kennziffern hob er die stark erhöhte Dividende hervor.

Beim Umsatzplus von rund fünf Prozent geht der Vorstand von einem organischen Wachstum aus, also ohne mögliche positive Effekte aus Akquisitionen. Dabei dürften das Geschäft mit Spezialchemie vor allem durch höhere Mengen zulegen und damit auch das operative Ergebnis nach oben treiben. Bei der Erzeugung chemischer Zwischenprodukte zum direkten Verkauf oder zur Veredelung als Spezialchemieprodukte (Basics and Intermediates) dürften die Geschäfte dagegen leicht rückläufig sein.

Im vergangenen Jahr verdiente Alzchem im operativen Geschäft so viel wie nie. Wie der SDax-Neuling im oberbayerischen Trostberg mitteilte, sprang das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dank höhermargiger Spezialchemie um fast 30 Prozent auf 105,3 Millionen Euro hoch. Der Umsatz stieg um 2,5 Prozent auf 554,2 Millionen Euro. Bereits hier zeigte sich, dass Erzeugung chemischer Zwischenprodukte weniger am Markt gefragt war. Der Segmentumsatz rund um Spezialchemie legte dagegen um fast neun Prozent zu, im Tagesgeschäft sprang der Gewinn um gut 28 Prozent nach oben. Unter dem Strich verdiente Alzchem im vergangenen Jahr 54,2 Millionen Euro nach 34,8 Millionen ein Jahr zuvor./ngu/men/jha/