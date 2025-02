Besseres Chance-Risiko-Verhältnis als bei Nvidia

Während Tech-Werte und Large Caps in den vergangenen Jahren kräftig zulegten, fristeten Nebenwerte ein Schattendasein. Mittlerweile aber ist das Chance-Risiko-Verhältnis der kleineren Börsenfirmen deutlich attraktiver als bei Nvidia & Co.

Während der Nebenwerteindex SDax und der Dax in den ersten drei Quartalen 2022 noch weitgehend ähnlich abschnitten (siehe Vergleichschart unten), öffnete sich ab Oktober 2022 eine riesige Schere im Kursverlauf der beiden Indizes: Während der Dax in den vergangenen drei Jahren knapp 50 Prozent zulegen konnte, kam der SDax lediglich auf knapp drei Prozent Kursperformance. Was sind die Gründe für diese Diskrepanz und besteht Aussicht auf Besserung für die deutschen Nebenwerte in 2025?