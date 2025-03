AKTIEN IM FOKUS: Autowerte ziehen an - Aussicht auf mehr Zeit für EU-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Aufschub von CO2-Vorgaben der Europäischen Union hat die Aktien aus der Autobranche am Montag beflügelt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch im März eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Die Aktien von Volkswagen kletterten daraufhin fünf Prozent höher und gehörten zu den stärksten Werten im rekordhohen Dax . Dahinter legten BMW und Mercedes-Benz jeweils rund vier Prozent zu. Für die Porsche AG ging es zuletzt 3,7 Prozent aufwärts./niw/stk