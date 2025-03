Leitindex klettert erstmals über 23.000 Punkte

(dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag erstmals über 23.000 Punkte geklettert. Dabei baute er sein Jahresplus auf fast 16 Prozent aus. Zuletzt stand der deutsche Leitindex gut zwei Prozent im Plus bei 23.044 Punkten. Angeführt wird er vom Rüstungs-Highflyer Rheinmetall , dessen Aktien mit zweistelligem Zuwachs zwischenzeitlich fast 1.200 Euro kosteten. Kräftig Auftrieb gibt ihnen die Aussicht auf ein Sondervermögen für die Bundeswehr und steigende Verteidigungsausgaben europäischer Nato-Staaten.

Neben Rheinmetall profitierte davon auch der europäische Luftfahrtkonzern Airbus. Der Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 17,5 Prozent seiner Umsätze mit Rüstung und Raumfahrt; insgesamt gut zwölf Milliarden Euro.

Zudem waren Autowerte gefragt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel (mit Material von dpa-AFX).